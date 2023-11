"Con los mejores vientos, en energías renovables aún estamos pasando de 2G a 3G", comparó el número uno de Vestas para la región

Como líder de Vestas Latam, Eduardo Ricotta tiene una mirada regional de la evolución de las energías renovables. "si compramos con la telefonía móvil, la región está pasando del 2G al 3G en energías renovables", comparó el ejecutivo en charla con El Cronista.

De ahí la gran oportunidad- que ve Ricotta, especialmente para Brasil, Chile y la Argentina, esta última -según señaló- con los mejores vientos del mundo.

-¿Cómo ve el sector de las energías renovables hoy?

-Estamos en una de las mayores transiciones de la historia de la humanidad, pero recién estamos empezando. Tenemos una transición de fósil a electricidad y un buen ejemplo es el de los choches eléctricos que cada vez se incrementan más y cuando los costos bajen va a ser mucho más rápida.

La otra transición es la de la industria. Por ejemplo, la minería es 7% de las emisiones de CO2 de todo el mundo y tiene una cadena que es muy sucia con carbón como base. Muchas empresas con las cuales hoy estamos haciendo proyectos quieren el sello de acero verde. Y el acero verde se tiene que producir con energías renovables.

Y hay una tercera categoría, la del transporte marítimo. Hay grandes empresas que están yendo por soluciones de combustible de baja emisión y para adelante están mirando el hidrógeno y amoníaco verde.

-¿En América latina está transición es más lenta?

-No creo. Hay puntos que sí y hay puntos que no. Si hablamos de coches eléctricos, no hay dudas que es más lenta. Si miramos la migración marítima, en cambio, es más rápida, por qué los recursos que tenemos en América latina son los mejores del mundo. Entonces tenemos una empresa marítima que quiere comprar amoníaco verde y lo va a hacer donde es más barato. Y Brasil, Argentina y Chile tienen los mejores vientos del mundo. Si miramos los tres países yo creo que hacemos un hub de exportación importante.

-¿Y en los mercados internos?

-Primero está el mercado interno, hay mucho para hacer internamente. Por ejemplo, en Brasil y la Argentina la agricultura. El amoníaco verde sirve para hacer fertilizantes. Hoy, un 90% de la exportación de fertilizantes es de Ucrania, Rusia... Por qué no se podría hacer aquí. El costo está bajando y va a llegar un punto que el amoníaco verde en Brasil y Argentina va a estar más barato que el de Europa. Por eso, creo que primero hay que trabajar la demanda interna y luego la exportación. Y por qué después. Por aún el transporte es un desafío. El hidrógeno, por ejemplo, es imposible transportar porque tiene que estar a una temperatura de -200 grados. En este sentido, el amoníaco es más simple porque se transporta a -33 grados. Tiene una complejidad, pero es posible hacer el transporte a un costo mucho más bajo.

-¿Y en la Argentina venían creciendo, cómo fue 2023?

-El crecimiento de Argentina va muy bien. Con el gran recurso del viento se puede tener un costo de energía muy, muy bueno. Vestas cuenta con 1980 MW en operación, distribuidos entre las provincias de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Córdoba, San Luis y La Pampa y más de 720 MW en proceso de construcción. Y este año, estamos trabajando en 6 proyectos por más de 460 MW en Bahía Blanca, Buenos Aires, Mar del Plata, San Luis, Gonzales Chaves y Puerto Madryn, en alianza con empresas líderes.

-¿Entonces no se han frenado proyectos?

-No. Incluso la necesidad que hay es mucho mayor. El costo de las energías renovables, desde 2019, ya es mucho más barato que la energía fósil.

-El país tiene el potencial, ¿cree que faltan políticas para desarrollar este mercado?

-Si la Argentina tuviera una economía más estable seguramente tendríamos más empresas, más producción. Si miro la producción de las nuevas compañías muchas se podrían hacer con energía renovable y, entonces, la demanda sería mucho mayor. Yo creo que primero hay una transición, como ya comenté, porque tiene que haber una adaptación de la industria que hay hoy. Entonces, primero hay una transición y vemos que la Argentina está creciendo en renovables y, después, si hay una estabilización de la economía, vamos a tener mucha más demanda. Y, el último paso es la exportación. Cuando se solucionen los problemas de transporte, no tengo duda que Argentina va a explotar. Si miramos el sur del país tenemos los mejores vientos del mundo. Y puede ser un hub de exportación increíble.

Sin embargo, tiene que haber una planeación más allá del gobierno que cambia cada cuatro años. Tiene que ser un plan que podamos mirar a 10 años. En la Argentina necesitamos ese plan y creo que es una oportunidad para el nuevo gobierno porque es una matriz de crecimiento fuerte para el país.

-¿Y en políticas a largo plazo hay algún país en la región que esté más avanzado?

-Todos tienen desafíos. Los tres países con mayor potencial son Brasil, Argentina y Chile. En Brasil tenemos un Plan de Hidrógeno verde hecho por el gobierno y también un Plan de Transición energética que se está trabajando. Y, en Chile lo mismo con mucho foco en hidrógeno verde.

Si miramos los Estados Unidos tienen un plan de transición energética muy fuerte con muchos subsidios porque ellos quieren hacer un hub mundial allí. Lo mismo tiene Europa, un plan establecido para tener más renovables porque no quieren depender del gas de Rusia y Ucrania. Y la Argentina necesita tener su plan que representa un plan de exportación y quizá parte de la solución del país a esa necesidad de exportar.

Las personas aún no entendieron pero los recursos renovables es como tener petróleo, petróleo que está en el aire. Y la Argentina nació con ese petróleo que incluso es más fácil de producir porque no está a 5000 metros debajo de la tierra. Tenemos petróleo verde en el país, ahora hay que explorarlo para que pueda tener escala mundial.

-¿Ve un sector privado capacitado para hacerlo?

-Sí, no tengo duda que las empresas están viendo que es una buena oportunidad. Es la forma de exportar pero, además, hay una demanda interna fuerte.

-¿Y los destinos de exportación, cuáles serían?

-Creo que se puede exportar a América latina, pero principalmente a Europa, Estados Unidos.

-¿Desde Vestas están en diálogo con los candidatos?

-Sí, nuestro country manager local está en diálogo con ellos para ver cómo hacemos para tener unas Argentina más verde, más renovable y cómo tenemos planeación. Y no solo estamos hablando con los candidatos, sino también con las asociaciones que pueden ayudar a hacer un plan de transición.

-¿Interés se ven, entonces?

-Sí, muchísimo. Y también hay grupos empresarios muy grandes que tienen interés. Yo estuve en Buenos Aires hablando con ellos. Son empresarios enormes que ya vieron que la transición tiene que seguir adelante y están súper enfocados en hacer algo. Esto tiene que salir del privado también porque si no no es negocio. Yo creo que el Gobierno es como el juez en un partido de fútbol. Cuándo el juez es bueno, cuando no notás que está en la cancha. El Gobierno tiene que hacer la planeación para que el sector privado pueda hacer su trabajo.

Y es función del Gobierno también dar acceso a dinero más barato para proyectos verdes.

-¿Ahí competimos con Brasil y Chile?

-Sí, exacto. Pero es mejor pensar juntos cómo hacemos fuerte a los tres países. Si se trabaja unidos creo que todos van a salir beneficiados. Muchas veces se piensa más en cómo competir contra el otro país más que en cómo trabajar juntos. Dejemos la competencia para el fútbol.

-¿Cómo ve el 2024?

-Creo que va a ser un año de crecimiento como 2023, donde tuvimos más de 15 proyectos nuevos. Incluso, ahora en la región estamos viendo proyectos mucho mayores porque hay incentivos por parte de los gobiernos. Para ser sinceros creo que en 2024 no vamos a tener aerogeneradores para todos. La demanda está creciendo a una velocidad que no creo que podamos abastecer. Porque hoy las energías renovables en América latina es como tener una red de teléfonos 2G que está migrando a 3G y todavía queda la evolución a 4 y 5G. Hay países que todavía no han hecho nada.