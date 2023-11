Con 300 nuevos proyectos Pinamar busca competir con Costa Esmeralda y Cariló

Pinamar no para de crecer. Con boom de construcciones, la Zona Norte de la ciudad balnearia sobresale como la más exclusiva. Con su propio centro comercial, nuevos countries, imponentes caserones y un bosque propio, busca hacerle sombra a Cariló y a Costa Esmeralda -el barrio cerrado top del Partido de La Costa-.

El crecimiento de Pinamar Norte es un reflejo del que vive toda la ciudad. Según los datos del censo 2022, Pinamar tuvo un salto del 56% en habitantes, que pasaron de 25.728 a 40.259 en la última década.

Claro que esto también se ve plasmado en un fuerte auge en la construcción. De enero a octubre de este año se registraron 3 03 nuevas obras, según datos de la intendencia de Pinamar. Se trata de más de 94.000 metros cuadrados (m2) y un desembolso de más de $ 123, 4 millones.

El caballito de batalla de la ciudad para atraer a nuevos visitantes y competir con los exclusivos balnearios vecinos es Pinamar Norte, una zona que tiene precios similares a Cariló o Costa del Este. Allí, el m2, en promedio, se paga u$s 2800, llegando a precios que superan los u$s 3500 por m2. Se trata de un promedio por encima del resto de las zonas de Pinamar que tiene valores cercanos a los u$s 1900 por m2.

"Pinamar Norte es la zona más exclusiva del balneario. Su ubicación y su naturaleza lo convierten en un lugar único. Si bien creció mucho en los últimos años, su potencial es enorme con la llegada de nuevos y más emprendimientos premium", explicó Juan Ibarguren, recién electo intendente de Pinamar.

Los nuevos proyectos de lujo en Pinamar Norte

Entre los proyectos más top que surgen en esta zona en auge, aparece BTwins Norte. Con una inversión de u$s 22 millones, este desarrollo de lujo tiene previsto entregar sus unidades a fines del año que viene.

"Ya tenemos vendido aproximadamente el 70% del complejo, con valores que parten desde los u$s 2300 por m2 a u$s 3150 el m2. Esto dependerá de la vista de la unidad al mar", dijo G uido Wainstein, socio de la desarrolladora KWZ que lleva adelante el complejo que tendrá más de 75 unidades.

"El éxito del desarrollo radica en su ubicación estratégica y con gran potencial de crecimiento", explicó el desarrollador.

El mega desarrollo se ubica en la intersección de avenida del Libertador y Boulevard Humboldt, en un predio de más de 10.000 m2, en el límite de La Frontera. Las unidades tendrán 13 tipologías diferentes y ocho casas particulares de más de 300 m2.



El Complejo Btwins

La Zona Norte de Pinamar es la nueva tendencia. Tiene mucho potencial de desarrollo, hay variedad de lotes unifamiliares y multifamiliares que se están comercializando en valores significativos por una creciente demanda", explicó por su parte, Javier Elso, titular de la firma Balmoral, que comercializa el desarrollo

Pinamar Norte tiene su propio centro comercial, con las principales marcas gastronómicas. Desde la Municipalidad, aseguran que hay planes de seguir ampliando el polo gastronómico debido al crecimiento de la zona. De hecho, ya se ven nuevos locales que se espera que inauguren para la próxima temporada de verano.

Además, fuentes de Pinamar, explicaron que es tan fuerte el crecimiento de la zona que se está evaluando hacer una ruta de ingreso independiente.

También en la zona se instaló Bosques Pinamar Norte. Bajo el ala de Pinamar SA , la arquitectura es de BMA & Asociados y lo comercializa Castex Propiedades. Se trata de un barrio estratégicamente ubicado en el corazón de Pinamar Norte que cuenta con seguridad, actividades deportivas, esparcimiento y servicios. Se encuentra a metros de barrios ya consolidados, como L a Herradura y Pinamar Chico, y a pocas cuadras del centro comercial.

El proyecto propone lotes de amplia superficie, que parten desde 1000 m2. Incluirá un club town, amenities de primer nivel, infraestructura subterránea, servicios de playa, acuerdo especial con el golf y un futuro sector destinado, especialmente, a proyectos de dormis, town houses y departamentos."Se está realizando la obra del pórtico de ingreso al barrio -en Av. Shaw y Av. Del Olimpo- y la entrada por Camino Parque de los Pioneros al cual se accede desde la entrada de la ciudad y posee una senda aeróbica", contó, Carolina Laschera Lenti, responsable de comunicación y marketing de Pinamar SA.

Los nuevos desarrollos apuntan a un público ABC1

"Se está realizando la obra del pórtico de ingreso al barrio -en Av. Shaw y Av. Del Olimpo- y la entrada por Camino Parque de los Pioneros al cual se accede desde la entrada de la ciudad y posee una senda aeróbica", contó, Carolina Laschera Lenti, responsable de comunicación y marketing de Pinamar SA.

Está prevista la entrega de posesión de los lotes de la primera etapa para el segundo semestre del año que viene "mientras continúa la etapa de preventa de las comunidades Tamarisco y Cortaderas. Actualmente hay terrenos disponibles a partir de u$s 80.000 y continúan las posibilidades de financiación. Una característica particular es el tamaño de los lotes que no descienden de los 1000 m2", finalizó la especialista.

Otro proyecto es Berlín Woods. A metros de La Frontera, cuenta con modelos de casas de uno, dos y tres ambientes. Las unidades de vivienda incluyen lofts y casas de 1 y 2 plantas con 1, 2 y 3 habitaciones. Cada una cuenta con espacio verde, galería semicubierta, parrilla y una minipiscina japonesa Hiroki.

Las superficies totales (cubierta y semicubierta) van de los 72 a los 193 m², mientras que los valores de las casas oscilan entre u$s 172.000 y u$s 372.000.

Bosques en Pinamar

También se sumó el año pasado Nativa, e l primer emprendimiento en altura sobre el bosque. El desarrollo, que está a solo 200 metros de la playa, cuenta con departamentos de 3 y 4 ambientes, con balcón y dúplex con terraza, con vistas 180 grados a todo Pinamar.

Los precios rondan entre los u$s 1700 y u$s 2000 por m2 y, según explicaron desde la comercializadora, ya está vendido un 80% de las unidades.