Cierra un colegio privado de Avellaneda y alertan que hay 200 en riesgo en el país

Por el contexto recesivo, se profundiza la crisis de la educación privada en la Argentina . Un colegio de Avellaneda, el Instituto Modelo del Sur Avellaneda (IMSA), anunció que cerrará sus puertas en 2024 y corren riesgo, al menos, otros 29 establecimientos de la provincia de Buenos Aires, entre los que reciben subsidio estatal y otros que se sostienen solo con el aporte de los padres. Si se amplía este universo al resto del país, el número de entidades en problemas crece a 200, de las cuales el 75% recibe aporte del Estado.

Según un informe elaborado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), de las 200 instituciones con distintos niveles de riesgo en su funcionamiento, 53 son maternales, 158 de nivel inicial, 147 de primaria, 134 de secundaria, 16 de nivel superior y siete de modalidad especial. El 48% (96 escuelas) tiene un "riesgo leve" de cierre parcial -lo que implicaría niveles, turnos o secciones menos-, mientras que el 37% (74) enfrenta "un riesgo mayor" y el 15% (30) corre "riesgo de cierre total".

De acuerdo al relevamiento, la mitad (50%) tiene entre un 20% y un 30% de morosidad en el pago de las cuotas, mientras que en el 16% llega al 40%. A su vez, el 45% no podría trasladar la totalidad de los últimos aumentos salariales a las familias, ya que no podrían soportar estos incrementos. De igual modo, el 85% no pudo hacer inversiones en los últimos años.

En consecuencia, el 56% tiene deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia y el 35%, con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). De ese total, la mitad generó el pasivo desde la pandemia. Por este contexto, el 43% proyecta disminuir personal en cargos y horas no obligatorias, lo que comprende a personal fuera de planta, de administración o maestranza.

El IMSA informó a las familias que concluirá su actividad a fin de año y en 2024 ya no abrirá sus puertas por "razones económicas y financieras que llevaron a tomar la difícil decisión". La escuela no llega a cubrir sus costos y mes a mes aumentan las deudas. Sumado a ello, no pudo recuperar la matrícula los años posteriores a la pandemia. Asimismo la cantidad de deudores morosos e incobrables es otra variable, con un entorno sumamente inestable de aumentos permanentes", explicó.

El colegio Instituto Modelo del Sur Avellaneda (IMS) funcionará hasta fin de año y cerrará sus puertas en 2024.

"Por lo expuesto, la institución ya no cuenta con la espalda económica para sostenerse y continuar funcionando con el nivel de compromiso que la responsabilidad nos ha dado y amerita", concluye la carta a la comunidad que emitió, en la que aclara que, a diferencia de otros colegios, no cuenta con subvención estatal.



A su vez, este miércoles al mediodía, el colegio primario y secundario Amancio Alcorta, de Moreno, hará un 'abrazo solidario'. "Querida comunidad educativa: en continuidad a las incansables gestiones realizadas en el pedido de aporte de subvención estatal para la institución, queremos convocarlos a un evento especial que refleja nuestra unidad y compromiso con la educación de sus hijos y el futuro de nuestra escuela", comienza el texto de la invitación que la entidad le acercó a los padres.

"Por iniciativa de un grupo de familias que colaboran activamente, los invitamos a un abrazo simbólico en honor a nuestra amada escuela. Este acto tendrá lugar el día 20 de septiembre a las 12 horas en la calle que une nuestros niveles de jardín y secundaria. ¡Esperamos verlos abrazando nuestra escuela, juntos podemos!", señaló.

La carta a la comunidad del colegio Amancio Alcorta de Moreno por el 'abrazo solidario'.

Advertencia de los colegios privados al Gobierno

La situación de estas y las demás escuelas ya fue advertida al Gobierno por Aiepba antes de que el IMSA informara su cierre. La asociación remarcó la imposibilidad de afrontar la situación económico-financiera con "consecuencias alarmantes". Se trata de establecimientos a los que asisten casi 10.000 alumnos y donde trabajan 1131 docentes y profesores.

El 25% de los socios de la entidad (2400 servicios educativos) se encuentran en situación complicada, "sabiendo que hay una diversidad de realidades que ameritan medidas distintas". "Las escuelas de gestión privada están atravesando una situación delicada y existe riesgo de cierre parcial o total", explicó Aiepba.

Por tal motivo, envió a la Dirección General de Escuelas un informe detallado y solicitó encontrar "soluciones y trabajar en conjunto". "La educación de gestión privada es un sector fundamental para el sostenimiento de la educación en la comunidad, que actualmente requiere un salvoconducto", sostuvo el pedido al área educativa del Gobierno bonaerense.

Al respecto, el secretario ejecutivo de Aiepba, Martín Zurita, aseguró que la entidad seguirá reclamando soluciones "para afrontar los severos inconvenientes que atraviesan las instituciones de enseñanza de la provincia, que arrastran una crisis desde la pandemia y no logran recuperarse".