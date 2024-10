Carlos Taboada, CEO de Furlong Fox: "La Argentina tiene enormes oportunidades para ser un destino del MICE muy atractivo"

En el señorial entorno del Palacio Duhau, un oasis de elegancia y tranquilidad en el corazón de Buenos Aires, se celebró el vigésimo aniversario de FCM, la agencia de viajes corporativos global representada en Argentina por Furlong Fox. Los jardines en declive del palacio, con su exuberante vegetación y fuentes serenas, ofrecieron un escenario perfecto para el cóctel de celebración, donde se encontraron profesionales del sector turístico y periodistas.

Carlos Taboada, CEO de Furlong Fox, recibió a los medios, entre ellos El Cronista, en una rueda de prensa que tuvo lugar durante el evento. En un ambiente distendido, Taboada compartió su visión sobre la evolución de la industria de los viajes corporativos, especialmente en el contexto post-pandemia. La conversación abordó temas como la resiliencia del sector, el impacto de la tecnología en los viajes de negocios y las oportunidades y desafíos que enfrenta Argentina como destino turístico.

A nivel global, la ocupación hotelera mundial ascendió a casi el 70% a finales del primer semestre de 2024, y la demanda de viajes aéreos creció de forma constante durante el mismo periodo. No obstante, disturbios geopolíticos y la situación económica siguen influyendo en las previsiones del sector de los viajes. En Argentina, la emisión de boletos reportada por BSP cayó un 11% entre enero y agosto de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior, reflejando los desafíos locales en medio de un contexto global de recuperación.

La industria de los viajes corporativos, en particular, mostró una notable capacidad de adaptación y recuperación tras los difíciles años de la pandemia. Según datos de la IATA, la industria volvió a ser rentable en 2023, con un beneficio neto estimado de 27.400 millones de dólares y un margen de beneficio operativo del 5,7%. Sin embargo, la recuperación fue desigual y la adopción de tecnologías como Zoom y Meet transformó la forma en que las empresas gestionan sus reuniones y viajes.

La consolidación de las empresas de gestión de viajes (TMC) también fue una tendencia notable, con expansiones, fusiones y adquisiciones que redefinierion el panorama del sector. FCM, por ejemplo, se posicionó como uno de los principales competidores globales, con una presencia en 97 países y más de 5,500 empleados. Esta expansión le permitió a Furlong Fox ofrecer un servicio más robusto y adaptado a las necesidades cambiantes de sus clientes corporativos.



"La pandemia fue un punto de inflexión en los viajes corporativos. La industria del turismo fue una de las más afectadas por el cierre de fronteras y todo lo que sucedió durante la pandemia. Pero también creo que hoy, a tres años de la pandemia, la industria del turismo es una de las más resilientes. Ha logrado reconvertirse, resurgir y renacer", introdujo Taboada

¿Qué factores explican esa recuperación y sus límites?

-Un factor que los analistas atribuyen a esto es que la gente tomó conciencia de la finitud de la vida. Muchos proyectos postergados, como viajar a Brasil o visitar a un pariente en Italia, se realizaron porque la pandemia nos mostró que podría no haber otra oportunidad. En el turismo de placer, esto tuvo un impacto significativo. Hoy la industria está aproximadamente al 80% de los valores pre-pandemia. En 2023, empezó a mostrar números positivos. Considero que es una industria con enormes oportunidades y una gran capacidad de readaptación.

-¿Y en relación a los viajes corporativos específicamente?

-Respecto a los viajes corporativos, la pandemia trajo el uso de tecnologías como Zoom o Meet. Muchas empresas percibieron que algunos negocios que se hacían cara a cara ahora se pueden hacer virtualmente, especialmente en reuniones internas. Sin embargo, los departamentos comerciales siguen viajando mucho, ya que el cara a cara en la venta es distinto a un Zoom, un mail o una llamada telefónica. Nosotros trabajamos mucho con la industria energética y minera. En minería, damos servicio al 50% de las mineras que operan en Argentina, lo cual es un servicio presencial debido a la rotación de personal. Tenemos una fuerte presencia en la industria minera.

¿Se va a llegar a los números previos a la pandemia o es una modalidad que la gente ya empezó a suplantar viajes por tecnologías?

-Infelizmente, te diría que me inclino más por la segunda. Creo que la tecnología tuvo una disrupción muy fuerte en el negocio corporativo, haciendo que muchos viajes que se hacían antes hoy se resuelvan vía tecnología. Yo sigo confiando en el cara a cara. Creo que la relación humana uno a uno va a seguir siendo importante, más allá de lo que suceda con la tecnología. Sigo apostando a la relación presencial. Pero sí, es una realidad que llegó para quedarse. Hay muchas empresas que han adoptado esta modalidad. También discrimino un poco por tipo de industria. Hay industrias que necesitan la presencialidad, como las energéticas y las mineras, y otras, como las financieras y los bancos, que lo resuelven más vía tecnología. Pero creo que al corporativo le va a costar volver a los niveles de 2019.

-¿Qué cree que falta para volver al nivel del turismo, especialmente en este segmento?

-Como cualquier negocio, pretender que se desarrolle sin inversión es complicado. Si no logramos como destino turístico recrear la infraestructura y las condiciones necesarias para que la industria crezca, nos va a costar. Tenemos que hacer un esfuerzo para romper el paradigma de que Argentina era un destino atractivo porque era barato. Ha dejado de ser barato. Argentina se volvía atractivo para el turismo receptivo cuando estaba barato. Cuando se ponía caro, recuerden que uno de cada dos turistas que viene es brasileño, por lo que el mercado brasileño es muy importante. Ahora, tenemos que volver a la senda de la inversión. Me refiero a mejores infraestructuras, infraestructura hotelera, caminos, mejor interconexión entre las provincias. El tema de los vuelos es crucial, absolutamente central. Hay industrias dentro del turismo, como la de los cruceros, que se desarrolló mucho más activamente que otras, y en otras no logramos crecer. Indudablemente, se requiere una inversión importante.

-¿Considera que la situación en torno a Aerolíneas es un obstáculo?

-Quiero muchísimo a Aerolíneas. Es una compañía con la que he trabajado muchos años en esta industria. Es una compañía a la cual quiero mucho y tengo muchos amigos que trabajan allí, amigos que he cosechado a lo largo de todos estos años. Me da mucha pena cuando me dicen que después de un día de paro se caen el 50% de las reservas internacionales. Eso claramente hay que resolver. Me parece que el tema de la interconectividad en Argentina ofrece enormes oportunidades para desarrollar y que el turismo realmente sea un boom.

¿Es, hoy por hoy, el problema más grave?

- Sí, sí, por supuesto. Argentina está muy conectada al mundo, pero no está conectada internamente, como Salta con Ushuaia. De Salta a Ushuaia son 14 horas y 1.200 dólares. Ayer salió un artículo que decía que costaba 1.200 dólares, y alguien que vino de España me dijo que pagó 800 dólares por el ticket de Madrid a Buenos Aires y 1.200 dólares para ir de Salta a Ushuaia.

-¿Qué peso tiene el segmento MICE?

-Para nosotros, el MICE es muy importante. Volviendo a la pregunta sobre si se recuperaron los niveles pre-pandemia, la verdad es que somos muy fuertes en Meetings and Events. Trabajamos mucho con la industria farmacéutica, que es por definición la industria del MICE, es decir, congresos, convenciones, lanzamientos de productos. Dentro de nuestra cartera hay muchos laboratorios, y estamos haciendo una fuerte apuesta al negocio del MICE. Creemos que Argentina tiene enormes oportunidades para ser un destino del MICE muy atractivo. A todos los visitantes de Argentina les apasiona, les encanta, se vuelven locos cuando vienen. El negocio del MICE es realmente muy rentable. Una convención de 500 médicos, en términos económicos, representa otros números comparado con 500 visitantes que vienen a hacer shopping. Entonces, creemos que el negocio del MICE es muy atractivo.