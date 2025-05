Baja de retenciones: "Da previsibilidad e intención de inversión", dicen los empresarios del agro

En medio del AmCham Summit, un encuentro que reúne a los principales referentes del sector público y privado, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la extensión de la baja de retenciones para la cosecha fina hasta marzo de 2026.

La reacción de los empresarios del agro que participaron del evento fue positiva y liberadora, ya que se trataba de un anuncio muy solicitado por el sector. Juan Farinati, CEO de Bayer, aseguró que "todo lo que sea dar condiciones de previsibilidad para poder invertir es positivo. Es muy importante para el agricultor tener cierta previsibilidad acerca de cómo van a ser las condiciones comerciales en las que venderá su cosecha. Esto es algo que da previsibilidad e intención de inversión justo en el comienzo de la campaña de trigo, que es muy importante para el sector".

Por su parte, Juan Lariguet, CEO de Corteva, afirmó que la Argentina tiene una gran oportunidad en el corto plazo impulsada por el incremento de su productividad. Entonces, el hecho de "ir quitando poco a poco la presión tributaria sobre el sector es un gran motor para la adopción de innovación, lo que terminará en incrementar el rendimiento por hectárea".

Los rindes de las cosechas locales son el principal problema del sector agroindustrial. Es que, con maquinarias envejecidas, que son 25% menos productivas que las nuevas, sumado a varios años de desinversión en el sector por las propias condiciones macroeconómicas de la Argentina, el rendimiento por hectárea del campo argentino se mantuvo estable durante las últimas dos décadas.

"Con innovación e infraestructura, se pueden elevar alrededor de 76% las exportaciones. Hay muchísimo potencial, sobre todo, en un escenario macroeconómico de condiciones previsibles y estables" , aseguró Farinati.

Desde la campaña 2015/16 hasta la actual, las exportaciones de granos y subproductos se mantuvieron entre los u$s 26.000 millones y los u$s 30.000 millones, con excepción de las campañas 20/21 y 21/22, que se situaron cerca de los u$s 40.000 millones. Estos números le dejan al sector agrícola una participación de 15,7% en el producto bruto interno (PBI), representa el 60% de las exportaciones y emplea al 20% del total de la fuerza laboral en el país.

En tanto, Lariguet comentó: "Quitarle la pata al agro va a hacer que los productores lo devuelvan en rentabilidad, inversión y más compra de maquinaria especializada".

Por su parte, Fernán Zampeiro, director de John Deere Financial para el Cono Sur, dijo: "Una excelente noticia, con el timing perfecto".

"El Gobierno nacional decidió extender la baja temporal de retenciones para el trigo y la cebada hasta el 31 de marzo de 2026. Los derechos de exportación de estos productos habían sido reducidos a finales de enero hasta el 30 de junio de este año. Con esta prórroga, el beneficio se va a extender por nueve meses más, abarcando la próxima cosecha fina, que se está comenzando a sembrar en estas semanas", anunció Caputo a través de sus redes sociales.

Los derechos de exportación se habían reducido hasta mediados de este año. La extensión se aplicará en especial al trigo y la cebada. Por el contrario, la soja, el maíz, el girasol, el sorgo y todos sus subproductos sí verán un incremento en el impuesto de exportación, de manera que "volverá a los valores de enero", una vez concluido el plazo de rebaja.