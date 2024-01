Avanza la telefonía 5G: Personal y Movistar llevan cobertura a la Costa

Tras la licitación de las frecuencias que permiten ofrecer redes 5G en la Argentina, y en medio del debate sobre su implementación, las telcos avanzan con su plan de desplegar la cobertura a nivel nacional.

Telecom (Personal) y Telefónica (Movistar) dan los primeros pasos en esa dirección y en el arranque de la temporada alta instalaron sus primeras antenas 5G en la Costa Atlántica. Hasta ahora, el servicio se limitaba a la Ciudad de Buenos Aires y ciertas localidades de la Provincia .

La apuesta es ofrecerles a turistas que veraneen, experimentar las ventajas de la quinta generación de tecnología móvil: un aumento en la velocidad de navegación y una reducción en la latencia (el tiempo que tarda en viajar un paquete de datos de un punto de la red a otro).



Personal encendió las primeras siete antenas de su red móvil en Mar del Plata, Pinamar y Cariló sobre el espectro recientemente licitado mediante adjudicación pública. Dichas localidades ya contaban con 10 sitios con tecnología 5G DSS, que, sobre las frecuencias de 4G sin necesidad de rehacer las redes, permite brindar conexión 5G, aunque con limitaciones. Ahora, la cobertura se extenderá a más puntos de los tres balnearios.

En 'La Feliz', las tres antenas se colocaron en ubicaciones estratégicas como la peatonal San Martín y Entre Ríos, Av. Peralta Ramos y Gascón, y Playa Serena. En tanto, las dos en Pinamar se encuentran en la zona céntrica de la en Av. De las Artes y Constitución, y Jason y Robinson Crusoe; mientras que en Cariló se puso una en el centro en Avutarda y Ciruelo y otra en la playa.

La apuesta de Personal y Movistar es ofrecerles 5G gratis a turistas que veraneen en la Costa.

Desde octubre hasta la fecha, en el país Personal instaló 68 antenas 'puras', dedicadas exclusivamente a brindar 5G, que alcanzan a más de 1 millón de usuarios con dispositivos capaces de conectarse. Además, cuenta con 311 sitios 5G DSS que, según anticipó la empresa que llega a 30 millones de clientes junto con su marca Flow, irán adecuándose al nuevo espectro disponible para pasar a un servicio full de última generación, ya que si bien simula la experiencia 5G no es igual, aclaró la telco.



En tanto, Movistar ya tiene antenas activas en Mar del Plata y esta semana activó otras en Pinamar, le confiaron a El Cronista fuentes de Telefónica, que aclararon que no cuantificarán las antenas colocadas al momento. "Ya ofrecemos 5G en Mar del Plata y Pinamar. La conectividad se expandirá progresivamente, conforme otras tecnologías disponibles, las necesidades de los clientes y la sostenibilidad del negocio", apuntaron desde la empresa.

Cabe destacar que esta conectividad móvil funciona solo en dispositivos compatibles con ella y ubicados cerca de los sitios habilitados. En esta fase inicial, no será necesario contratar la prestación, aunque las compañías ya piensan en el lanzamiento de estos planes. D e momento, los clientes podrán hacer uso del 5G con sus coberturas actuales y sin tener que ajustar nada en sus teléfonos (el smartphone levanta de forma automática los datos de las antenas, por lo que muchos ya verán el logo de 5G en sus pantallas).

En un futuro, usar esta conectividad les resultará más caro a los clientes. La mayor velocidad implica mayor consumo de datos móviles , razón por la cual los precios de los planes que se lancen para este segmento serán mayores que los actuales, estiman en la industria.

Después de varias idas y vueltas, las tres operadoras móviles -Personal, Movistar y Claro- quedaron habilitadas a ofrecer servicios 5G. Si bien el anterior Gobierno esperaba obtener más de u$s 1000 millones, la cifra licitada fue u$s 875 millones, distribuida en lotes de 100 MHz por u$s 350 millones para Claro y Telecom, y un espectro de 50 MHz por u$s 175 millones para Telefónica.

Mientras que cuatro municipios -Azul (Buenos Aires), Ushuaia (Tierra del Fuego), Comuna de Lechmann (Santa Fe) y Capilla del Monte (Córdoba)- prohibieron el 5G en medio de un debate por considerarlos riesgosos para la salud, las empresas se enfocan en los beneficios que supone para el usuario.

El 5G permitirá velocidades de 10Gbps y más dispositivos conectados, cobertura y prestaciones.

El 5G ofrece oportunidades para el desarrollo de Internet de las Cosas (IOT, por sus siglas en inglés) debido a sus características: alta velocidad de respuesta (100 veces superior a la navegación sobre la red 4G), baja latencia y multiplicidad de dispositivos conectados al mismo tiempo.



Así como el 4G transformó a los datos móviles, el estándar 5G permitirá velocidades de 10Gbps, mayor capacidad de dispositivos conectados, cobertura y prestaciones que el actual LTE-4G/4,5G. Casas y autos conectados, domótica e Inteligencia Artificial (IA) son algunas de las innovaciones a las que se espera que se expanda su uso en los próximos años.