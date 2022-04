Autos eléctricos de Volkswagen: qué modelos se venderán en Argentina a fin de año

Volkswagen comenzará vender autos eléctricos en Argentina este año. Según trascendió durante el primer test drive que la automotriz alemana realizó para los nuevos ID.3 e ID.4 -los que estarán disponibles a la venta en principio- se podrán conseguir a partir del segundo semestre.

Los modelos habían sido expuestos por primera vez en el país en un un local itinerante del Centro Comercial Nordelta, en el norte de Buenos Aires, luego de presentarse en un evento virtual y en vivo desde Brasil para toda la región.

Para Volkswagen, uno de los retos del proyecto ID. era hacer que los modelos no parecieran vehículos tradicionales de combustión. Ruedas grandes, distancia entre ejes larga y los voladizos delantero y trasero cortos; son alguna de las características que comparten.



Qué autos eléctricos de Volkswagen se venderán en Argentina

Por ahora, el plan es que lleguen dos modelos de la línea ID. a la Argentina. La movida se enmarca en lo que se definió como la estrategia Volkswagen global Way to zero; que se trata de una hoja de ruta para favorecer el medio ambiente y una mejor calidad de vida.

El ID.3: un hatchback compacto, comparable con un Volkswagen Golf clásico. Mide 4.261 milímetros de largo y tendrá baterías de 58 kWh y 204 caballos de potencia, con tracción trasera y 426 kilómetros de autonomía.

ID.4: un crossover también compacto, comparable con la Tiguan AllSpace. Mide 4.580 mm y tendrá baterías de 75 kWh, 204 caballos, tracción trasera y una autonomía de 522 kilómetros.

El CEO de Volkswagen Argentina, Thomas Owsiansy, adelantó que los ID llegarán en "el futuro cercano" sin precisar la fecha exácta mientras que Martín Massimino, gerente general de VW Argentina, aseguró que en la planta de Pacheco ya comenzó con el proceso de capacitación del personal técnico, según consignó InsideEVs Argentina.

Según anunció la compañía, estos ID. llegarán a la Argentina con un completo equipamiento de confort y seguridad. Techo panorámico, actualizaciones de software online y asistencias a la conducción ADAS.

Montados en la plataforma MEB, desarrollada exclusivamente para los vehículos eléctricos del Grupo Volkswagen, todos los ID. tienen sus baterías colocadas en el suelo, lo que permite un mejor uso del habitáculo . Otro factor crucial es el uso por parte del conductor y los pasajeros del habitáculo, que en un auto de combustión estaría ocupado por el motor.