Aumento en las prepagas: casi las mitad de las empresas analiza cambios en el beneficio que da a sus empleados

Los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga se convirtieron en una preocupación no solo de los socios finales de las prestadoras de salud, sino también de las empresas que, como parte de su paquete compensatorio, incluyen la cobertura de un medicina prepaga.

Según un relevamiento entre 441 que realizó la consultora especializada WTW, el aumento promedio en el presupuesto de las prepagas que manejan las empresas para 2024 es del 331 por ciento. En enero, según las propias compañías, el aumento que le solicitaron sus prestadores fue, en promedio, de un 40% -para un 75% de los encuestados fue del 42%-, aunque, luego de negociaciones, lo finalmente aplicado fue del 38,8%. Es decir, con un mínimo ajuste.

En febrero, las organizaciones tampoco lograron bajas importantes: mientras las prepagas le solicitaron, en promedio, un 27,9% de aumentos -a un 75% de las firmas les pidieron un 28,5%-; lo aplicado fue un 27,6%.

El 89% de las compañías relevadas aseguró que su prestadora de salud fue inflexible para negociar el ajuste del precio solicitado.

Con esta panorama, un 44% de las compañías relevadas aseguró que están evaluando un cambio de prestadora médica. Entre las opciones que analizan las empresas se encuentra cambiar, de distintas maneras, la estructura del beneficio ya sea con la misma cobertura o con otra.



"Es un gasto muy importante para las compañías pero, a la vez, un gasto que saben que sus empleados valoran y que es relevante a la hora de retener y atraer talento", explicó a El Cronista Stella Sanyan, directora del Área de Salud de WTW, quien contó que hay distinto perfiles de prepagas: las que históricamente se manejaron con una tabla única de precios para todas las compañías y las que están más dispuestas a escuchar a sus clientes.

Sin embargo, la experta sumó un dato importante: "Al 75 u 80% de las empresas nos le alcanzan los aportes de sus empleados para cubrir los gastos y tienen que poner plata para darles una medicina prepaga", aseguró.



Si bien es un tema que está bajo análisis en muchas organizaciones, ninguna analiza no dar más este beneficio. "Es un derecho adquirido" , dijo Sanyan. La especialista recordó que en 2001, con una situación más aún compleja, había empresas que tomaban la decisión de achicar para no cerrar. "Nos achicamos todos juntos", era el lema.

Las empresas analizan cambios en la estructura del beneficios médico corporativo

El dilema de las compañías

Más allá de analizar el tema internamente, las empresas también tienen que hacer frente a la nueva realidad de sus colaboradores y, con respecto a la cobertura de salud, hay una situación especial que las compañías deben atender.

"Hay casos de empleados que, por una razón u otra, decidieron salir de la política de cobertura de su empresa y ahora, ante los aumentos, piden volver", detalló Sanyan.

Sin embargo, la política de la gran mayoría de las compañías no permite que los colaboradores vuelvan a entrar al sistema corporativo. Es el caso de una reconocida empresa de consumo masivo de más de 3000 empleados. En estos meses, la firma recibió algunas consultas de sus empleados para 'volver' a la prepaga corporativa. "Las consultas no superan el 1% del personal y aún no está en agenda. Por ahora la política de la empresa es no reincorporar a las personas que hayan elegido salir de la cobertura", explicaron desde la compañía.

Según los datos de la encuesta de WTW, el promedio de los empleados que están pidiendo volver al beneficio médico corporativo es mayor, de un 3 por ciento y un 41% de las empresas está analizando esta opción, mientras un 34% para aceptar que ingresen y un 19% va a mantener la política de la organización .

Qué cambios analizan las empresas en cuanto sus prepagas

Del 44% de las compañías que analizan hacer algún cambio con respecto al beneficio de medicina prepaga, un 34% estudia dar a sus colaboradores una segunda opción de prestadora médica más costo/eficiente.

"Con dos prestadores es posible que la empresa, al generar competencia, pueda negociar mejor", analizó la especialista.

Una gran empresa de origen norteamericano analiza sumar otra medicina prepaga a la que ya ofrecen. "Al plan garantizado que ofrecemos al total los empleados y cubre todo estamos estudiando sumar otra prestación, también de muy buen nivel, para los empleados más jóvenes".

Por otro lado, el 22% evalúa algún cambio en la estructura del beneficio médico con la misma prestadora. Entre las opciones, algunas empresas analizan dar un plan más bajo a los empleados que ingresen ahora, incluso para puestos jerárquicos.

Por otro lado -la respuestas de encuesta fueron múltiples-, ante los aumentos un 10% de las firma va a solicitar a la prepaga que suma alguna práctica adicional al plan y un 19% pedirá que los reintegros, por ejemplo de los medicamentos, se incrementen en el mismo porcentaje que aumenta la cuota.

Cómo es el sistema de medina prepaga

Según datos del portal especializado MiObraSocial.com 6,3 millones de personas tiene prepaga en la Argentina, lo que representa el 7% de la población.

De ese porcentaje, el 62% accede a través de sus aportes y el otro 38% pagan la cuota en forma directa.

Las cinco empresas más elegidas del sector concentran más del 70% de los afiliados. Estas son: Osde, Swiss Medical Galeno, Sancor Salud y Omint, entre las que tienen casi 5 millones clientes.



Las prepagas con mayor cantidad de afiliados son:

Osde : con una plantilla de más de 2,2 millones de socios en todo el país.

con una plantilla de más de en todo el país. Swiss Medical : tiene algo mas de 1 millón de afiliados.

: tiene algo mas de 1 millón de afiliados. Galeno: cuenta con 750.00 socios.

cuenta con 750.00 socios. SancoSalud con 460.000 afiliados.

con 460.000 afiliados. Omint con 330.000