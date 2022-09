Cuánto cuesta alquilar en Zona Norte: precios que pasan la 'barrera psicológica'

Los precios de los alquileres se disparan mes a mes. Un departamento de tres ambientes en Zona Norte ya supera los $ 100.000, aunque los valores acumulan un alza, en lo que va del año, del 42,1%, muy por debajo de la inflación.

De acuerdo con el informe que elabora Zonaprop, en el Gran Buenos Aires, los precios de alquiler aumentan por debajo de la inflación. Sin embargo, alquilar un departamento en Zona Norte de dos ambientes y 50 m2 (metros cuadrados) se ubica en $ 72.363, un 41% por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil que se ubica en $ 51.200. Mientras que un inmueble de tres ambientes y 70 m2 se ofrece por $ 103.391 por mes.

Por otro lado, en la Zona Oeste y Sur el costo de un departamento de dos ambientes y 50 m2 es de $ 50.216 por mes, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 66.592 por mes.

Según el relevamiento realizado por Zonaprop, en Zona Norte el precio de alquiler de un departamento de dos ambientes subió un 5,4% en el mes. Mientras que en lo que va del año acumula un 42,1% de aumento, 12,9 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

Los precios de los alquileres, por las nubes

En el caso de Oeste y Sur este aumento es mayor, 6,2% y la acumulación en 2022 es de 45,9%. En los últimos 12 meses, los precios subieron levemente por debajo de la inflación.

Precios barrios por barrio

Los barrios de Troncos del Talar (Corredor Bancalari) y Nordelta son aquellos con la oferta más cara en el norte con un valor de $ 111.783 y $ 99.319 mensuales, respectivamente.

Mientras que en el otro extremo se encuentran: José León Suárez ($ 46.788 por mes), San Martín ($ 53.104 por mes) y Benavídez ($ 54.303).

En la zona oeste-sur, el barrio más caro para alquilar es Canning, que creció fuerte como consecuencia de la pandemia ($ 83.848) seguido por Ezeiza ($ 73.990 al mes) y Santos Lugares en 3 de Febrero ($ 58.769).

Por el contrario, los departamentos más económicos se encuentran en Merlo ($ 37.268), La Tablada ($ 37.794) y Lomas del Mirador con un valor de $ 43.124.



Qué pasa con las ventas

Los precios de los departamentos en venta continúan con tendencia a la baja en agosto. En zona norte la depreciación mensual es de 0,6%, el precio cayó ininterrumpidamente desde abril de 2019 y acumuló un 2% de descenso en lo que va del año.

Por otro lado, en zona oeste y sur sucede lo mismo y este porcentaje es del 0,9%. Ya son 30 meses consecutivos de descenso. En 2022 la baja acumulada es de 3,5% por debajo del incremento de la inflación y de los costos de construcción en dólares.



Para alquilar un departamento de tres ambientes en Zona Norte son necesarios dos sueldos Mínimos Vital y Móvil

Un departamento de dos ambientes y 50 m2 en Zona Norte tiene un valor de u$s 110.668 y uno de tres ambientes y 70 m2, u$s 166.232.

Los tres barrios más caros en el norte son La Lucila (u$s 3.322 ), Vicente López (u$s 3.225) y Olivos (u$s 3.022). Por el contrario, los barrios más accesibles son Parque San Miguel (u$s 788 ), Villa Libertad (u$s 982) y José C. Paz Centro (u$s 1.024).



Por su parte, en la Zona Oeste-Sur el valor del metro cuadrado se ubica en u$s 1.712 el m2. Así, el costo de un departamento de dos ambientes y 50 m2 es de u$s 85.231, mientras que uno de tres ambientes y 70 m2 alcanza los u$s 124.726.

Los barrios más caros son Tristán Suárez (u$s 2.456), Villa La Florida (u$s 2.200) y Adrogué (u$s 2.180). Los barrios más económicos son Don Orione (u$s 618) y Francisco Álvarez (u$s 626).