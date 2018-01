Ya hay vía libre para la convergencia, pero ningún jugador se sube al cuádruple play

A pesar de que la Ley de Comunicaciones Convergentes aún no fue tratada en el Congreso, la convergencia tecnológica que permite a un mismo operador brindar "cuádruple play" (telefonía fija y móvil, TV e Internet) está formalmente habilitada desde hoy, al menos para los tres mayores aglomerados urbanos: Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

Esto es así en virtud de un decreto que el presidente Macri firmó el 29 de diciembre de 2016, estableciendo una restricción mayor (el 1´ de enero de 2019) para la habilitación de la convergencia en el resto del país.

Las principales operadoras: Telefónica, Claro y Telecom (cuya fusión con Cablevisión fue aprobada por el Enacom el 21 de diciembre), más un grupo de cooperativas y pymes agrupadas en la cámara Catel podrían competir brindando servicios combinados de cuádruple play a sus clientes. No obstante, ninguna de las compañías consultadas por El Cronista tiene listo su "paquete de ofertas". En Telecom-Cablevisión comentaron que "no se lanzará en enero, sino más adelante". En Claro señalaron que aún no definieron sus nuevas propuestas. Y fuentes de Telefónica destacaron que están "trabajando en alternativas que incluyen acuerdos con productoras de contenido a nivel local y regional, similar al que Movistar firmó con Catel para alquilarle el espectro radioeléctrico".

En tanto, el sector bulle: la fusión de Telecom-Cablevisión está siendo revisada por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la presentación del proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes (que reemplazaría a la Ley de Medios, de 2009) fue prorrogada hasta mediados de este año. También está pendiente la definición del principio de "neutralidad de la red", por el cual los proveedores de Internet deben tratar a todo tráfico de datos de igual forma, sin cobrar tarifas adicionales según el contenido o el dispositivo de acceso.