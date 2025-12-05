El dólar blue hoy viernes 5 de diciembre se ofrece a $ 1410 para la compra y $ 1430 para la venta tras perder $ 10 en la última rueda.

El paralelo recuperó así toda la suba que tuvo esta semana y se ubica por debajo del nivel en el que cerró noviembre ($ 1435).

Por su parte, el dólar oficial hoy viernes 5 de diciembre cotiza a $ 1420 para la compra y $ 1470 para la venta en las pantallas del Banco Nación en la quinta rueda del mes.

La divisa borra, así, la suba del martes cuando, luego de seis ruedas consecutivas sin cambios, ganó la misma cifra. De esta forma, se mantiene en el mismo valor en el que cerró noviembre.

En tanto, el dólar mayorista cotiza a $ 1417,20 para la compra y $ 1467,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1513,49.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, quedó en $ 1911 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,72%). El paralelo cotiza $ 200 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el jueves en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.888 millones.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy viernes 5 de diciembre

El dólar blue hoy viernes 5 de diciembre cotiza a $ 1410 para la compra y $ 1430 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1420 $ 1470 Dólar Blue $ 1410 $ 1430 Dólar Mayorista $ 1417,20 $ 1467,10 Dólar MEP $ 1469,5 $ 1471,6 Dólar CCL $ 1507,7 $ 1534,9

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este viernes 5 de diciembre

El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 5 de diciembre se consigue a $ 1507,7 para la compra y $ 1534,9 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este viernes 5 de diciembre

El dólar MEP hoy viernes 5 de diciembre se ubica a $ 1469,5 para la compra y $ 1471,6 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 5 de diciembre

El dólar oficial hoy viernes 5 de diciembre opera a $ 1470 para la venta en las pantallas del Banco Nación:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.415,000 1.465,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.430,000 1.480,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.420,000 1.480,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.425,000 1.475,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.425,000 1.485,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.430,000 1.470,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.430,000 1.480,000 BRUBANK S.A.U. 1.415,000 1.470,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.430,000 1.480,000 BANCO MACRO S.A. 1.425,000 1.485,000 BANCO PIANO S.A. 1.430,000 1.485,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.415,000 1.465,000

El BCRA cambió la forma de calcular el precio del dólar: cómo será desde ahora

El Banco Central (BCRA) aprobó una nueva metodología de cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (TCR), regido por la Comunicación “A” 3500, que entrará en vigor el 1° de enero de 2026.

“Esta actualización mejora la transparencia y la representatividad y contribuye a que los actores del mercado operen en condiciones de mayor igualdad”, señaló el Central.

