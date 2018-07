Ya es oficial: así será el Hilton que se levantará en Parque Leloir

Hasta ayer y desde hace meses, fue un secreto a voces. La llegada del Hilton a Parque Leloir estaba en boca de todos pero nadie lo confirmaba oficialmente. Ni siquiera pudo decirse con todas las letras ayer, cuando en la sede del Hilton se realizó la presentación del proyecto global de Thays Parque Leloir, la mega obra de 55.000 metros cuadrados y u$s 70 millones de inversión, con viviendas premium, oficinas, locales comerciales y centenares de cocheras, dentro de la cual estará el Hampton by Hilton Buenos Aires Parque Leloir, una obra de 72 habitaciones bajo la marca de categoría media-alta de Hilton.

Hubo que esperar hasta hoy, “que estuviera todo firmado”, según comentaron fuentes que velaron -infructuosamente- para que no trascendieran demasiados detalles del proyecto, para acceder a todos los pormenores de una de las novedades de real estate más impactantes del último tiempo.

Desarrollado por Romay Desarrollos Inmobiliarios, el hotel formará parte del complejo Thays Parque Leloir de uso mixto e incluirá dos piscinas, un gimnasio, spa, centro de convenciones, tiendas, residencias y una variedad de restaurantes.



"Argentina es uno de los principales destinos turísticos de Latinoamérica. Se espera que atraiga más de seis millones de viajeros este año y sigue siendo un punto de enfoque para nuestros planes regionales de crecimiento", indicó Fabián Rodríguez Suárez, director general de desarrollo para el Cono Sur de Hilton. "Actualmente tenemos cinco hoteles en construcción en Argentina y estamos ansiosos de poder introducir nuestra marca Hampton by Hilton en el Gran Buenos Aires".

“Las habitaciones de Hampton by Hilton Buenos Aires Parque Leloir incluirán pantallas de TV de alta definición, canales de películas gratis y una cafetera. Los huéspedes también podrán aprovechar las comodidades de valor agregado como el bar del lobby, centro de negocios abierto las 24 horas, conexión Wi-Fi gratis, desayuno caliente gratis o bolsas de desayuno para llevar On the RunÖ (disponibles de lunes a viernes) para los viajeros en constante movimiento”, dijeron desde Hilton, en un comunicado.

Ubicado en Avenida Martín Fierro y Calle del Cielo, a casi 13 kilómetros del Aeropuerto El Palomar y a 40 kilómetros del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, el hotel Hampton by Hilton Buenos Aires Parque Leloir “ofrecerá a los huéspedes fácil acceso a los restaurantes y locales de entretenimiento de la zona, además de la oportunidad de visitar una de las zonas ecológicas protegidas más grandes de la provincia”.

Además de Gustavo Romay, presidente de Romay Desarrollos Inmobiliarios; la desarrolladora, y Fabián Rodríguez Suárez, director General de Desarrollo para el Cono Sur, de Hilton, en la firma del contrato estuvo Gustavo Santos, ministro de Turismo de la Nación, un indicio de la apuesta que significa la obra, sobre todo para un gobierno que necesita que los dólares turísticos entren y se queden, antes que salgan alegremente por las puertas de embarque de sus aeropuertos y las fronteras nacionales. Otra motivación es que la obra completa del hotel, más complejo, generará 2.000 puestos de trabajo, entre las tareas de construcción y el empleo que se necesitará cuando todo esté en funcionamiento.

La comunicación indica que “Hampton by Hilton Buenos Aires Parque Leloir formará parte de Hilton Honors, el galardonado programa de lealtad para huéspedes para las 14 diferentes marcas de Hilton. Los miembros que reservan directamente tienen acceso a beneficios instantáneos, entre ellos un sistema flexible de pagos que les permite elegir prácticamente cualquier combinación de puntos y dinero para reservar una estadía, un descuento exclusivo para miembros, una conexión Wi-Fi gratuita estándar y acceso a la aplicación móvil Hilton Honors”.

Hilton posee ya tres hoteles en Argentina y cinco están en construcción, esto dentro de una cartera que integran más de 130 hoteles y resorts abiertos y en funcionamiento en el Caribe y Latinoamérica. En el país se encuentran en funcionamiento Hilton Buenos Aires (en Puerto Madero), Hilton Garden Inn Tucuman y Anselmo Buenos Aires, Curio Collection by Hilton (en San Telmo). Los cinco en construcción, (que incluye el de Parque Leloir), son Hilton Pilar; Hilton Garden Inn Neuquen; Hampton by Hilton Bariloche y Hilton Garden Inn Santa Fe.



En cada caso “Hilton proporciona los estándares de la marca, un amplio programa de capacitación como inversión en la gente, así como ofrecer orientación en el proceso desde preapertura hasta inauguración”, advirtieron desde la firma.