Una fiesta de u$s 226 millones iluminó a París, con grandes pujas en los remates

Durante las últimas tres semanas, la capital del mercado de arte ha sido París. Sothebys realizó siete subastas y recaudó u$s 106 millones, es el arte indígena y africano el que alcanza sumas enormes, unas maderas llamadas palas de 77 centímetros de largo y que provienen de la Isla de Pascua, que eran usadas para rítmicos movimientos durante las danzas tribales, alcanzaron u$s 4,5 millones, se movían como si fueran abanicos, no creo que sean usadas ahora para los bailes occidentales.

Una figura en bronce del siglo XV, de un Dios tailandés en bronce y de 55 centímetros de altura se vendió en u$s 1,35 millón, una típica obra de Jean-Michel Basquiat se vendió en u$s 4,3 millones, y del cubano Wilfredo Lam (1902-1982) se estableció un nuevo récord, en u$s 5,2 millones una típica obra de 1962 y de generosas medidas (150 x 220 cm), muchas de sus obras están inspiradas en el arte africano y han sido realizadas en la ciudad de la luz. Un típico mueble de aparador Boulle, realizado en 1735, alcanzó los u$s 700 mil, y hay muchos de ellos aún en colecciones argentinas.

La locura fue para una obra del genial escultor François-Xavier Lalanne, famoso por sus lanudas ovejas que se pagan más de un millón, en este caso era un Bar con dos avestruces, realizadas en porcelana de Sèvres y generosas medidas de 143 x 200 centímetros, realizadas en cantidad de seis en 1967, se pensaba que se vendería en u$s 700 mil, pero la puja fue tremenda y se vendió en u$s 7,3 millones, diez veces más que lo estimado. París tiene un sistema de comisarios de precios, como se los llama a los rematadores, que es de la época de Napoleón y recién hace pocos años han autorizado a casas de subastas extranjeras a operar en el territorio de Francia, creo que ahora con el Brexit se verán favorecidos y sus ventas, que suelen ser solamente el 5% del mercado, crecerán mucho. Christies realizó 15 ventas y recaudó u$s 120 millones, muy buenas han sido sus ventas en el año de arte de postguerra y contemporáneo donde han vendido u$s 113 millones, superando sus ventas históricas en Francia. El artista francés moderno más demandado es Jean-Paul Riopelle (1923-2002), sus obras abstractas de buen empaste y muy coloridas son las más buscadas y una de 2 x 3 metros alcanzó nuevo récord y se vendió en 5,7 millones de dólares, también se vendieron joyas, muebles, antigüedades, arte africano y asiático, libros y hasta un mármol de Antonio Canova, un busto poco atractivo de 66 centímetros pero bien documentado que llegó a los u$s 5 millones.

París conserva buenos anticuarios y una gran cantidad de colecciones de arte local, pero también de arte asiático ya que los franceses eran los más demandantes, otro tanto ocurre con el arte africano que está siendo valorizado día a día, ya con la comunidad europea no tienen las trabas que había para sacar las obras del país y se ha equiparado con Londres y Nueva York. El edificio de Sothebys era la antigua Galería Charpentier donde tuvieron sus grandes éxitos nuestros Quinquela Martín y Cesáreo Bernaldo de Quirós, en el Faubourg Saint-Honore, y la sala de Christies era una galería de arte propiedad de LOréal de París, donde exponía la escultora argentina Alicia Penalba con gran éxito. Hoy no es el refugio de los grandes artistas, como lo fue durante muchas décadas en el siglo XX, pero los coleccionistas disfrutan de las oportunidades y la fabulosa actividad cultural de la ciudad.