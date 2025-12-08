La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este lunes, 8 de diciembre de 2025 alcanzó los $ 1.410, cifra que demuestra una diferencia de -0,7% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial ha mostrado una leve alza, marcando el día 1 de esta tendencia ascendente, en contraste con los días pasados donde se mantuvo relativamente estable. Esta variación podría reflejar cambios en la demanda y la oferta en el mercado cambiario.

Dos años de Milei: crece el malhumor económico y la incertidumbre vuelve a ser protagonista

Sturzenegger prepara una clase para los legisladores después de presentar el informe final

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 23.05%, es ligeramente menor que la volatilidad anual del 23.12%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.515, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.052,5.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central terminó con las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: