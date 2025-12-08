Este lunes, 8 de diciembre de 2025, la cotización del dólar llegó a 3821.23 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,33%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.36%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.35%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un par de aumentos intercalados y una estabilidad en algunos momentos. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.53%, superando la volatilidad anual del 10.22%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 382.123 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 764.246 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.905.615 pesos.