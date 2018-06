Todo sube en el mundo del arte: grandes ventas se dan en Hong Kong y Europa

Durante junio la acción del mercado de arte se concentra en Hong Kong, y principalmente en países de Europa. El arte asiático es la vedette y las estimaciones de venta de las casas de subasta son un buen termómetro a tener en cuenta, que se basa en la venta de objetos u obras similares del pasado reciente, pero la demanda enorme ha generado que lo que debería ser algo bastante preciso no lo sea.

En París salió a la venta un jarrón chino del siglo XVIII con una estimación de precio de u$s 600.000, pero luego de una puja de 20 minutos se vendió en unos u$s 19 millones, para gran alegría para sus dueños que lo encontraron en el ático de su casa.

Sotheby’s festeja que multiplicaron por tres sus ventas de arte asiático y logró muy buenas ventas en arte contemporáneo por una pintura de Kazuo Shiraga estimada en u$s 2 millones. Lograron u$s 10 millones y ha sido el óleo más caro vendido en lo que va del año en subastas de dicha ciudad.

Christie’s por su parte realiza en junio 18 ventas en Hong Kong durante seis días y este año recaudó la increíble suma de u$s 400 millones. La obra más valiosa fue una pintura de Zao Wou-ki que duplicó su estimación y se vendió en u$s 23 millones.

También se registró una "locura" en la venta de vinos franceses lográndose unos u$s 54 millones en una sola venta, suma nunca antes alcanzada. Los más valiosos eran los Romanée-Conti y una botella del 2009 se vendió en u$s 18.000, superando todo lo conocido.

Ahora llega el turno de las grandes ventas en Londres, donde se cotizan muy bien las pinturas y esculturas británicas. Allí se ofrecieron cinco obras de Winston Churchill y todas duplicaron sus estimaciones; y suben de cotización las obras de Barbara Hepworth y de Ben Nicholson, que eran matrimonio.

El miércoles se venderán obras impresionistas y modernas, con un atractivo Claude Monet del tema de la estación Saint-Lazare, que es difícil estimar en cuánto se venderá. Algunos hablan de u$s 40 millones.

¿Por qué se pagan estas fortunas por las obras de arte? Hay varias posiciones sobre el tema. Creo que el poseer arte hoy es muy prestigioso y todos quieren entrar en la imagen de ser coleccionistas de arte. También cada vez hay más multimillonarios alrededor del mundo que esperan algo más que un buen balance por parte de sus asesores financieros, además de pesar que en general es una gran inversión aunque pienso que sólo unos pocos se apoyan en ello a la hora de comprar. Pero también es cierto que para papel pintado por gobiernos (billetes) es mejor papel pintado por artistas.

Actualmente se realiza en Basilea la mayor feria de arte y ya en el primer día se vendieron obras de Joan Mitchell y de David Hockney en más de u$s 10 millones. Allí están presentes las grandes galerías del mundo y las ventas superan los u$s 1000 millones cada año. Suiza es uno de los países donde las ventas de arte generalmente son privadas y no se publican los precios que se pagan. Basilea, gracias a un marchand genial como era el Sr. Beyeler, se convirtió en centro de grandes ventas y de extraordinarias exposiciones. Además en sus museos hay muchas obras en préstamo de coleccionistas que prefieren tenerlas allí y no en sus casas por razones de seguridad e impositivas. Pese a que sostenemos que los precios que se están pagando son demasiado elevados, el mercado va en contra de nuestra opinión y podemos arriesgar que en promedio las obras de arte han incrementado su valor en un 15% en el último año. Hay que comprar con audacia y vender con paciencia.