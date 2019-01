Qué hizo molinos Morixe para mejorar sus ventas y salir de las pérdidas

Morixe Hermanos S.A., la centenaria empresa que produce y comercializa harinas, registró una ganancia operativa de $29.2 millones por el período de seis meses finalizado el 30 de noviembre de 2018 (lo que en términos de EBITDA representa $32.2 millones), informó la compañía. En igual período del año 2017 la sociedad había presentado una pérdida operativa de $23.9 millones. “Dichos resultados confirman y sostienen la tendencia de resultados operativos positivos que viene presentando la Sociedad”, explicaron

En un informe, la compañía reportó que sus ventas para el segundo trimestre totalizaron $329.2 millones (un aumento del 523% vs el mismo trimestre del ejercicio anterior y un 40% superior vs el trimestre junio - agosto 2018). El Resultado Bruto del período de seis meses junio - noviembre 2018 ha sido de $85.1 millones vs $8.5 millones al cierre del mismo período del año anterior.

Morixe Hermanos produce y comercializa harinas desde el año 1901. Sus acciones cotizan en la Bolsa desde 1961. Cuenta con un molino en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, con una capacidad de molienda de 120.000 toneladas por año.

En julio del año pasado, Ignacio Noel, presidente de Sociedad Comercial del Plata (SCP) adquirió el 70% del molino. Fue una operación a título personal. Noel otorgó a SCP una opción de compra que podrá ser automáticamente prorrogada por 180 días adicionales, en el caso de que se llegar a registrar un nuevo proceso de suscripción de aumento de capital dentro de los seis meses inmediatos anteriores a la finalización de los 30 meses acordados.

La empresa aportó elementos para contextualizar el repunte del segundo semestre, donde “se celebró el ya anunciado lanzamiento de la línea de productos con marca ‘Morixe‘ para reposicionar la marca en góndola. A dichos lanzamientos, se le suma el relanzamiento del paquete de harina de kilo con la adquisición y puesta en marcha de la nueva fraccionadora que quintuplicó el volumen de producción. En una definición estratégica, Morixe se ha sumado al programa de ‘Precios Cuidados‘ lo que le facilitó a la empresa volver a tener participación en las grandes cuentas nacionales de supermercados y mayoristas”.

Adicionalmente a las novedades mencionadas, la empresa informó que “continuó con la política de operar al máximo con su capacidad productiva y con gastos fijos que representan un 10.5% sobre ventas. Considerando las ventas de harina y la capacidad instalada en sus propias instalaciones, Morixe comenzó a ejecutar acuerdos de façón con otros molinos”.

“En términos patrimoniales, dada la performance sostenida de resultados operativos positivos, finalmente la Sociedad revaluó sus bienes de uso por la suma de $315 millones lo que presenta una mejora significativa en sus ratios de endeudamiento. En términos de solvencia y liquidez se observa una mejora significativa con un aumento del 53% en el capital de trabajo”, aseguró.

El informe también se refiere al resultado del período, que “totaliza la suma de $54.9 millones (pérdida) lo cual responde principalmente al efecto del aumento de valor del dólar, con un incremento del 54% respecto del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2018 y una posición neta de moneda extranjera deudora (determinada principalmente por la deuda financiera).

El presidente de Morixe, Ignacio Noel, manifestó: “Morixe ha logrado en menos de 1 año de gestión del nuevo Directorio sanear su situación financiera, mejorar significativamente sus operaciones y restablecer la confianza por parte de proveedores y clientes. Esperamos continuar transformando a Morixe de ser un molino harinero a ser una empresa alimenticia con ventas en Argentina y exportaciones a la región”.