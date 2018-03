Para fomentar la cultura y el turismo, se crean por año 700 museos en el mundo

Todos los años se crean 700 museos en el mundo, ya que todas las ciudades desean tener uno propio para fomentar el turismo y para que sea centro de divulgación cultural. El más concurrido del mundo es el Louvre en París, con 8,6 millones de visitantes y con una entrada de 15 euros ($ 260 de hoy).

Pese a parecer mucho, sólo el 30% del presupuesto del museo se cubre con las entradas y seguramente este año luego de los atentados, la cantidad de público disminuirá. Tiene 35.600 obras de arte en exhibición permanente y 380.000 objetos de arte. Es la Mona Lisa su estrella indiscutida, sonriendo a los visitantes.

El British Museum de Londres es el segundo más visitado, con 6,8 millones de personas y es gratuito. En América, el más visitado, y con justicia, es el Metropolitan de Nueva York, con 6,5 millones de concurrentes, Tiene dos millones de obras de arte y 190.000 m2. Sugieren que pagues u$s 25, pero es un pedido, no el costo de la entrada que por tener subsidios de la ciudad debe ser gratuita. Deslumbran los arreglos de flores, producto del legado de una señora que dejó un fondo millonario para que siempre estén frescas y arregladas. Son tantas las maravillas de sus colecciones que es difícil elegir una.

Los museos Vaticanos, con seis millones de visitantes, son bastante caóticos para ser visitados, pero es un lugar de culto para aquellos que visitan Roma. Luego viene la maravillosa National Gallery de Londres, con 5,9 millones de visitantes e ingreso gratuito. Otra joya única y con varias estrellas en su colección. Pero elegimos la Venus del Espejo de Velázquez como nuestra obra preferida; Quizás es el más bello desnudo del mundo y el único que realizó.

En Oriente, es el Museo Nacional de Taipéi, en Taiwán, el más famoso con 5,3 millones de visitantes. El museo de arte moderno más visitado es la joven Modern Tate Gallery con 4,7 millones, un millón menos que en 2014. Pero con su ampliación creemos que superará los seis millones. Es una vieja usina eléctrica, con obras que no pueden ser anteriores al 1900, Quizás la más moderna sea la de unos nenúfares de Claude Monet de dicho año.

Con cuatro millones de visitantes continúa este ranking la National Gallery de Washington. Tiene la única obra de Leonardo Da Vinci que hay en América, ‘Ginebra de Benci’, una maravilla de 38x37cm que fue pagada al príncipe de Liechtenstein en u$s 5 millones hace 50 años (hoy u$s 36 millones). Fue la pintura más cotizada de la historia en su momento. Mi obra preferida está mal colgada en el rellano de una escalera y es la ‘Ultima Cena’ de Salvador Dalí.

El Hermitage de San Petersburgo es visitado anualmente por 3,7 millones de personas con su maravillosa colección, donde destacamos los Matisse plenos de color. Y completa el ranking de los 10 más visitados, el gran museo del Siglo XIX y el Impresionismo, el deslumbrante Museo de Orsay en París. Cantidades similares visitan el MOMA de Nueva York; el Victoria & Albert de Londres y el Reina Sofía de Madrid.

También influyen las exposiciones temporales que suelen tener un duración de 100 días. Las más visitadas del año pasado fueron las de impresionismo en Tokio, con 10.000 visitantes por día; y la de Picasso, Dalí y Miró con obras del Reina Sofía que se realizó en Río de Janeiro. Fue visitada por 9500 personas por día. Las de Jeff Koons en el Pompidou llevó 5200 admiradores por día y la de Bilbao unos 5000. En la semana llega el autor para presentar una Bailarina, adquirida por Eduardo Costantini para un desarrollo en Bal Harbour.

Pero en la historia de las muestras la más visitada fue la de Tutankamón en el Met de Nueva York en 1978, con 1,3 millones de visitantes. Y la de la Mona Lisa en el mismo museo a instancias del presidente Kennedy, que llevó en 1963 más de un millón de personas.

En la Argentina sólo tenemos algunos datos de museos porteños, como el Nacional de Bellas Artes y el Malba que son visitados por 400.000 personas al año. Buena cifra si pensamos que dicha cantidad son los visitantes de la Peggy Guggenheim Collection en Venecia. La mayoría de nuestros museos son gratuitos o con entradas muy bajas que no cubren los gastos.

La Fundación Costantini y la Fundación Fortabat deben aportar más de u$s 2 millones anuales para sostener sus actividades, y sus entradas no superan los u$s 5. Buenos Aires es la capital cultural de Iberoamérica y debe fomentar exposiciones en el Centro Cultural del edificio del Correo (hay en marcha una mega exposición sobre Jorge Luis Borges) y también en el nuevo centro municipal de exposiciones, vecino a la Facultad de Derecho. Hace un tiempo en el Palais de Glace, muestras de Quinquela, Soldi y Molina Campos llevaron más de 6000 visitantes por día, lo cual demuestra el interés que hay.