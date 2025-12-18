La Iglesia Católica declaró a 11 nuevos mártires españoles: quiénes son y por qué los mataron

La Iglesia declaró a 11 nuevos mártires españoles tras la autorización del Papa para promulgar los decretos de beatificación. La decisión incluye a seminaristas, un sacerdote y un laico asesinados durante la Guerra Civil española. El anuncio fue realizado por Vatican News y tuvo repercusión inmediata en España y América Latina.

El decreto también confirma la próxima beatificación de Enrique Ernesto Shaw, empresario argentino y padre de familia. Además, reconoce como venerables a dos religiosos italianos y a un sacerdote indio. La medida refuerza el reconocimiento oficial de la Iglesia a víctimas del anticlericalismo del siglo XX.

La Iglesia declaró a 11 nuevos mártires españoles que murieron entre 1936 y 1937. Todos fueron asesinados en el contexto de la persecución religiosa. Según la Santa Sede, su muerte se produjo “por odio a la fe”.

Quiénes son los 11 nuevos mártires españoles

Ignacio Aláez Vaquero : seminarista. Fue detenido por no alistarse en el ejército y por querer ser sacerdote. Fue asesinado junto a su padre el 9 de noviembre de 1936.

Pablo Chomón Pardo : seminarista. Fue asesinado el 8 de agosto de 1936 durante la persecución anticristiana.

Julio Pardo Pernía : sacerdote y tío de Pablo Chomón Pardo. Era capellán de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón en Ciempozuelos. Fue asesinado el 8 de agosto de 1936.

Antonio Moralejo Fernández-Shaw : seminarista. Fue detenido por su condición religiosa y asesinado junto a su padre.

Liberato Moralejo Juan : laico y padre de Antonio Moralejo. Se dejó arrestar para defender a su hijo y fue asesinado junto a él.

Jesús Sánchez Fernández-Yáñez : seminarista. Fue asesinado durante la persecución religiosa de 1936.

Miguel Talavera Sevilla : seminarista. Murió asesinado por su fe durante la Guerra Civil española.

Ángel Trapero Sánchez-Real : seminarista. Fue ejecutado en el contexto de la violencia anticlerical.

Cástor Zarco García : seminarista. Fue denunciado por su conducta religiosa, sufrió humillaciones y fue obligado a cavar su propia tumba antes de ser asesinado.

Mariano Arrizabalaga Español : seminarista. Fue asesinado durante la persecución anticristiana.

Ramón Ruiz Pérez: seminarista. Fue torturado junto a otros laicos, encarcelado y finalmente asesinado.

Por qué los mataron durante la Guerra Civil española

La Iglesia declaró a 11 nuevos mártires españoles al confirmar que todos fueron asesinados “por odio a la fe”. El Vaticano sostiene que su martirio se inscribe en el clima anticatólico de aquellos años en España. La documentación oficial respalda esta conclusión.

El caso de Cástor Zarco García resume ese contexto. Fue obligado a alistarse como reservista y denunciado por su conducta “demasiado apacible”. Sufrió humillaciones, fue forzado a cavar su propia tumba y luego asesinado.

Ramón Ruiz Pérez también fue sometido a torturas junto a una veintena de laicos. Permaneció encarcelado con ellos hasta ser asesinado. Según Vatican News, “una amplia documentación demuestra la clara disposición de los seminaristas a dar la vida por Dios”.

Los nuevos venerables reconocidos por el Vaticano

Junto a la beatificación, el Papa reconoció las virtudes heroicas de tres religiosos. Desde ahora son considerados venerables por la Iglesia. Se trata de dos italianos y un sacerdote indio.

Fueron reconocidos fray Berardo Atonna y sor Domenica Caterina dello Spirito Santo. También Giuseppe Panjikaran, sacerdote indio y fundador de una congregación religiosa. El decreto fue promulgado el 18 de diciembre.

La Iglesia declaró a 11 nuevos mártires españoles y reforzó su memoria histórica. El reconocimiento busca preservar el testimonio de fe de quienes murieron durante uno de los períodos más violentos del siglo XX.