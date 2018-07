"Es relativo que el costo de construir es barato, casi todos los insumos están dolarizados"

Es arquitecto y desarrollador, y la semana pasada se convirtió en el centro de todos los comentarios del sector luego de haberse quedado con un valioso predio en Barrio Parque, por el que en una subasta pública pagó u$s 40,4 millones. Se trata de Juan Martín Santagada, director y uno de los dos socios del estudio Anchezar-Santagada que en diálogo con El Cronista relató que hacía tiempo tenía a ese predio en la mira, y que luego de participar de otras subastas públicas realizadas por la Agencia de Bienes del Estado (AABE) logró hacer la mejor oferta y se quedó con él. Ahora, su mira está puesta puesta en otro proyecto que considera muy interesante, el Tiro Federal.

¿Por qué eligieron este terreno de Ocampo?

Somos un fondo de inversión dirigido a negocios de Real Estate. Ya desarrollamos más de 30 edificios y uno muy importante a solo dos cuadras del terreno que compramos ahora (el Line Park Office), por lo que teníamos muy bien hecha la medición del mercado en la zona. El terreno en Ocampo lo teníamos en la mira y hace varios meses nos preparamos para la licitación. Hicimos el proceso prelicitatorio, calificamos para participar de la subasta que además era la primera on line y ganamos con la mejor propuesta.

¿Los u$s 40,4 millones que se pagó es un buen precio?

Mirá también Son nacionales el 90% de los electrónicos Según la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (Afarte), la producción local de equipos electrónicos alcanza una facturación de u$s 1500 anuales

Si. Es un precio correcto en el mercado. Además, realmente es un muy buen terreno, difícil de encontrar algo similar.

¿Qué proyectan hacer allí?

Tenemos tres proyectos en estudio que pueden ser de viviendas, oficinas y usos mixtos. El lugar lo permite porque acaba de salir la ley de constructividad para esto. Igualmente, el perfil de nuestro estudio es de 100% arquitectura. Así que cualquiera sea el destino incluirá muchos detalles y espacios como plaza seca, por ejemplo. Hacemos espacios urbanos, esto no es solo un negocio inmobiliario, queremos contribuir al diseño de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Barrio Parque es una zona muy residencial o da lugar para que se hagan más oficinas?

Para desarrollos de oficinas de categoría como hacemos nosotros seguro que sí. El Line Office tuvo una gran demanda y está todo ocupado. Son oficinas boutique que tienen una demanda selectiva. El perfil de inquilino es muy interesante. Allí hay empresas como Universal Music, IBM, entre otros.

Participaron de otras subastas públicas sin éxito, ¿cuál lamentó haber perdido?

Perdimos una subasta del edificio del Instituto Antártico de la calle Cerrito, que nos interesaba. Allí había que conservar la fachada la original para el proyecto que se construyera.

Con la suba del dólar y las dificultades de financiamiento ¿es un buen momento para los desarrollos inmobiliarios?

Yo creo que para el negocio inmobiliario siempre es buen momento. La duda puede ser si se venderá más rápido o más lento, pero no hay esperas especulativas. Igualmente yo soy arquitecto con una maestría en economía urbana, esto es lo único que sé hacer.

El costo de la construcción está barato en dólares. ¿No es un incentivo?

Esa es una visión muy sesgada porque hay proyectos donde prácticamente todos los insumos están dolarizados. Estamos haciendo unas oficinas AAA para una compañía americana en el Polo Tecnológico y lo que usamos allí es todo importado. El cableado, los ascensores, los cristales, aires acondicionados, calderas. Lo mismo para el hierro y aluminio, el hormigón, los revestimientos, las griferías. En pesos queda solo la mano de obra así que no es tan directa la relación. Puede serla para construir una casa en un country quizás, pero no en un edificio de alta gama.

¿Como se financian?

Nosotros nos autofinanciamos, con capital propio. Algo de la preventa también ayuda para empujar el comienzo.

En estas zonas de la Ciudad, con público de alto poder adquisitivo, ¿cómo se mueven los precios en este contexto de turbulencia financiera?

En estas zonas los precios son altos y realmente no sé cuánto más pueden aumentar. Pero son precios sostenidos. No hay un alto endeudamiento y los dueños no tienen necesidad de vender y tampoco dependen del crédito.

¿Tienen proyectos para clase media y créditos UVA?

Si, y allí la situación es diferente. En otro emprendimientos apostamos a los créditos UVA porque venían muy fuertes pero este año hubo un cambio y no acompañaron.

¿Qué zona ve ahora interesante para nuevos proyectos?

Es interesante el corredor de la Avenida Juan B. Justo y también el proyecto del Tiro Federal, cuando esté listo para invertir.