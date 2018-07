Energías renovables: las claves para que el país pueda alcanzar su récord

Doris Capurro, fundadora y presidente de Luft Energía, fue la encargada de dar por finalizado el primer encuentro de Energy Summit organizado por el diario El Cronista Comercial y la revista Apertura. Tras una presentación en la que destacó el avance mundial de las energías renovables, fue entrevistada por Hernán de Goñi, director periodístico del diario, y aseguró que para garantizarnos su crecimiento es necesario que se construyan líneas de transmisión.

"Según el Instituto de Observación de Bloomberg la matriz energética en 1970, hace apenas 50 años, en casi el 80% dependía de los fósiles, el carbón, el petróleo y el gas. Hoy, vemos que el gas se mantiene constante, el carbón empieza drásticamente su descenso, que el petróleo se achica de forma dramática y crecen las energías renovables particularmente del sol y la eólica. Si vemos las proyecciones que hacen los expertos mundiales en 2050, el 50% va a venir del sol y del viento ósea de las energías renovables", comenzó su disertación Capurro.

Eólica

La especialista mostró en su breve disertación "el crecimiento y la curva dramática de la energía eólica en el mundo" y aseguró "ya hemos pasados los 500 mil mega watts instalados en todo el mundo, esto es en los últimos 18 años. La curva arranca en 1998, con lo cual el crecimiento exponencial de las energías eólicas ocurre igual que las energías solares. No hubo ningún pronóstico y creció miles de veces lo que existía hace 20 años".

"La tierra recibe por hora la suficiente energía solar para abastecer por un año la necesidad de energía de todo el mundo, asi que el famoso problema de que nos quedemos sin energía es solo ver la capacidad que tenemos los seres humanos de resolver el tema energético dado que las fuentes se renuevan todos los días", sostuvo mostrando la importancia de las fuentes naturales.

Mirá también Energía argentina: los vaivenes del petróleo y los desafíos para Vaca Muerta En los últimos años, el precio del barril tuvo enormes cambios y las apuestas a futuro son igual de disímiles. Mientras, la Argentina intenta pegar el salto en gas y petróleo no convencional. La mirada de tres especialistas de SPE Argentina, el ITBA y First Corporate Finance Advisors.

Pero la energía solar tiene un problema: "La intermitencia en relación al recurso produce que el gran desafío sea la capacidad de almacenar la energía". Es por eso que la clave está en "el almacenamiento masivo y creo que más temprano que tarde esta revolución va a ocurrir. Se calcula que en el 2050 va a haber invertido en el mundo 500 billones de dólares en el desarrollo del almacenamiento..

- ¿Por qué si tenemos recursos naturales disponibles el cambio tarda tanto en generarse?

Yo creo que hubo un fenómeno que es la conciencia ambiental a la par de acompañarlo de la búsqueda de recursos naturales que no afecte el medio ambiente. Los fósiles no son eternos y son costos de extraer. Es importante la inversión que necesitamos. Yo creo que la conciencia ambiental, que el impacto de la contaminación global tuvo mucho que ver en la búsqueda de los científicos en descubrir que tenemos la energía en el sol y en el viento. Lo mismo que hoy ocurre en el almacenamiento.

- Además, puede ser un buen negocio… Analizaste el contexto actual. ¿Cómo lo ves hacia adelante en el uso de las renovables?

Nosotros tenemos algunos cuellos de botella que es la capacidad en las redes de transmisión. Hay poco lugar disponible para inyectar energía renovable, donde hay energía. En la Patagonia necesitamos construir líneas de transmisión porque ahí sobra el viento, son carísimas y muy largas. El plan era convocar a las PPTS de las líneas de transmisión. Por supuesto que esta situación que estamos viviendo lo demora. Pero la curva de crecimiento una vez que arrancó no va a parar, aunque cambie el gobierno porque el mundo apunta a ese lado. Las regulaciones son cada vez más firmes van a empezar a ajustarse. Latinoamérica tiene una posibilidad. La mirada a corto plazo va a ser complicada, renovar 3 parece que no verá la luz este años, dado que renovar 2 están en problemas. Las turbulencias pasan y la transición energética se vino a instalar y hay mucho potencial de Vaca Muerta, falta que venga una decisión de que la energía es lo más importante.

- Las provincias no lo pueden hacer de forma individual porque después hay que conectarlo al sistema…

Conectarlo al sistema y autogenerarse su propia energía. Un parque industrial podría no inyectarse a la red y auto generarse. El problema es que la inversión intensiva que hay que hacer es dolorosa y te la repara en seis años. Pero el resto de tu vida tenes energía gratis. Debería haber un estímulo de financiamiento para los que pueden, no entrar en la red, que se auto-generen su propia energía.

- Hoy, el mismo Gobierno, los municipios ponen muchas trabas, hay un cierto cuello de botella…

Para que no nos castiguemos no pasa solo en la Argentina, los permisos para pasar los gasoductos son en todo el mundo. No hay que exagerar el problema, con liderazgo se pueden resolver.