En este martes, 3 de febrero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8853 - El Barco
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 3 de febrero
|1°
|8853
|11°
|5272
|2°
|0354
|12°
|6719
|3°
|5026
|13°
|2972
|4°
|1583
|14°
|2100
|5°
|7094
|15°
|9798
|6°
|7208
|16°
|3797
|7°
|7031
|17°
|3954
|8°
|2022
|18°
|0937
|9°
|8212
|19°
|4961
|10°
|8058
|20°
|0318
¿Qué significa soñar con el barco?
Soñar con un barco puede simbolizar el viaje de la vida y las emociones que experimentamos en el camino. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de nuevas experiencias y la necesidad de explorar lo desconocido.
Además, el barco puede representar la capacidad de navegar a través de los desafíos y cambios. Dependiendo del estado del barco en el sueño, puede indicar cómo te sientes respecto a tu situación actual y tu capacidad para enfrentar adversidades.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.