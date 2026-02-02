En esta noticia Todos los cortes de luz programados para este lunes 2 de febrero

Durante este lunes, 2 de febrero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Curití

Los cortes de suministros se realizarán en Veredas Tirapaza, Palo Cortado, El Rodeo, Macanillo y Cuchicute durante las 07:30 - 08:00 horas por obras de remodelación de redes.

Mogotes

La interrupción del suministro se realizará en Veredas Vegas, El Hoyo, San Roque, Arenal, Cuchiquira y Margajita durante las 07:30 - 08:00 horas por remodelación de redes.

Los cortes de luz programados para este lunes en Colombia (foto: Pexels).

San Gil

Los cortes serán en Veredas Resumidero, Boquerón, Cañaveral Alto, Cañaveral Bajo, Puente Tierra y Hoya de Monas durante las 07:30 - 08:00 horas por remodelación de redes.

Girón

Interrupciones del servicio en Conjuntos residenciales BORA, Gran Alicante y Condominio Kumana Barrios Aldea Baja, Eloy Valenzuela, Hacienda Alcala, La Aldea, Portal De La Aldea, Villa Carolina, Mirador de la Aldea sectores de Palmeras, Jardines y algunos sectores de La Campiña y las veredas Aldea Alta y Laguneta durante las 08:00 - 09:00 horas por remodelación de redes.

Girón

Cortes en Algunos sectores de la vereda Ruitoque durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes en Carrera 36 56 Parque La Flora durante las 07:30 - 09:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Interrupciones en Corregimiento Meseta De San Rafael; y las veredas Capote, La Unión, Sogamoso, así como sectores de La Raíz, Meseta De San Rafael y Tapazón durante las 09:00 - 09:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Villanueva

Cortes de energía en Algunos sectores de la vereda El Choro durante las 09:00 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes del suministro en Carrera 28 21 18 San Alonso durante las 07:30 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Interrupciones en Barrio Colombia sectores de la calle 50 con carrera 14 durante las 07:15 - 10:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes en Barrio Mejoras Publicas sectores de las calles 34,35,36,37,38, 40 y 40A con carreras 30,31 y 32 durante las 07:00 - 11:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes en Carrera 19 17 33 San Francisco durante las 09:00 - 11:30 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Interrupciones en Calle 51 18 110 La Concordia durante las 09:40 - 11:40 horas por Remodelación de redes de Baja tensión.

Vélez

Interrupciones de electricidad en Algunos sectores de la vereda Lagunetas Bajo durante las 08:30 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Sucre

Cortes por Algunos sectores de la vereda Callejón II durante las 09:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Cortes en Urbanización Colombia sectores de la carrera 14 con calle 49 durante las 10:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Ocamonte

Interrupciones en Algunos sectores de la vereda Agua Fría durante las 08:00 - 13:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Bucaramanga

Cortes en Calle 23 16 31 Alarcón durante las 12:00 - 14:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

Barrancabermeja

Cortes en Barrio Galán Gómez sectores de la calle 61 con carrera 18A durante las 13:15 - 15:00 horas por remodelación de redes de Baja tensión.

