En esta noticia Los cortes de luz que se realizarán este martes 3 de febrero

Durante este martes, 3 de febrero de 2026, Afinia, la compañía responsable del suministro eléctrico, comunicó que llevará a cabo apagones para efectuar reparaciones indispensables para mejorar el servicio.

Estas labores de mantenimiento provocarán ciertas interrupciones en el suministro de energía en varios municipios de Colombia. Por esa razón, es fundamental conocer dónde se llevarán a cabo los cortes para estar preparados.

Onzaga

Los cortes de suministros se realizarán en Veredas Caguanoque y Macanal durante las 06:30 - 07:00 horas por obras de remodelación de redes.

Lebrija

La interrupción del suministro se realizará en Algunos sectores de las veredas Cedro, Motoso y Santo Domingo durante las 07:30 - 08:05 horas por remodelación de redes.

Los cortes de luz programados para este martes en Colombia (foto: Pexels).

Piedecuesta

Los cortes serán en Barrio La Feria sectores de la calle 10 con carrera 5 durante las 08:00 - 10:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Interrupciones del servicio en Barrio Simón Bolívar sectores de la carrera 35A con calles 44, 45 y 47 durante las 07:15 - 10:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

La Belleza

Cortes en Veredas Otro Mundo, Naranjos y algunos sectores de El Rubí durante las 09:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puente Nacional

Cortes en Algunos sectores de la vereda Popoa Norte durante las 09:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Aratoca

Interrupciones en Barrio Luis Carlos Galán durante las 10:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

La Belleza

Cortes de energía en Veredas Naranjos y algunos sectores de El Rubí y Otro Mundo durante las 09:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Palmas Del Socorro

Cortes del suministro en Algunos sectores de la vereda La Chapa durante las 08:00 - 12:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Interrupciones en Barrio Miraflores sectores de la calle 50 con carrera 36B durante las 10:15 - 12:20 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Girón

Cortes en Algunos sectores de la vereda Ruitoque durante las 10:30 - 12:30 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Girón

Cortes en Barrios Bellavista Bajo, Porto Girón y sectores de El Paraiso durante las 11:00 - 13:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Puente Nacional

Interrupciones en Algunos sectores de la vereda Popoa Norte durante las 11:00 - 14:00 horas por Mantenimiento preventivo de redes.

Barrancabermeja

Interrupciones de electricidad en Barrio La Granja Diagonal 65T 44A - 24 Diesel Servicios durante las 13:15 - 15:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Vélez

Cortes por Vereda Las Palmas durante las 10:00 - 15:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Bucaramanga

Cortes en Barrio San Miguel sectores de la calle 53 con carrera 17 durante las 14:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Girón

Interrupciones en Vereda San Antonio de Barbosa durante las 08:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Girón

Cortes en Algunos sectores de los barrios Villas de Don Juan II, Girón Campestre y Puerto Madero durante las 07:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

Girón

Cortes en Algunos sectores de la vereda Bocas durante las 07:00 - 16:00 horas por mantenimiento preventivo de redes.

