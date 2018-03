El traslado de la cárcel de Devoto revalorizaría las propiedades más de 30%

El m2 en Devoto se paga u$s 2600. Alrededor de la cárcel, u$s 1700

Las inmobiliarias con influencia en el barrio de Devoto empezaron ayer a frotarse las manos. La noticia del traslado de la cárcel, un reclamo histórico de los vecinos de la zona que ayer el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta anunció que se hará realidad, no solo generará una revalorización de las propiedades sino que aumentará las operaciones que estaban completamente frenadas desde hace décadas.

Sucede que mientras el barrio de Devoto floreció en los últimos años con nuevos emprendimientos residenciales y comerciales en medio de los antiguos caserones más tradicionales, las cuadras que rodean a la cárcel quedaron marginadas. Gritos, motines y largas filas de familiares que esperaban visitar a los reclusos, alejaban la posibilidad de vender. "incluso el solo hecho de tener un paredón enfrente de una vivienda genera inseguridad, aunque fuera el de un cementerio", explicó a El Cronista Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba).

Ahora, este experimentado operador porteño asegura que los valores de las propiedades podrán crecer entre 30% y 40%, y se ubicarán en línea con lo que son los precios del barrio. Igualmente, Pepe recuerda que son procesos que llevan tiempo, dado que recién se trata de un anuncio oficial y deberá esperarse a que se terminen las obras en el penal de Marcos Paz, a donde serán reubicados los reclusos. Esas obras además, serán financiadas con los ingresos que generen los nuevos departamentos que se construirán en el predio.

Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, en cambio, la revalorización inmobiliaria será inmediata. "Tras el anuncio, solo las expectativas del cambio radical que tendrá el barrio harán que aumenten los precios rápidamente", dijo a este diario. Y advirtió que como ya se hablaba de la posibilidad de que se tome esta medida, los desarrolladores comenzaron a posicionarse en la zona aún cuando la concreción de las inversiones tarde en llegar un poco más".

El valor inmobiliario de las cuadras que rodean el penal ubicado entre las calles Bermúdez, Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano se dará también porque se ganará en espacios verdes y porque el Estado destinará el 35% de los 46.380 metros cuadrados que hoy ocupa a emprendimientos de viviendas. Así, la mira de los desarrolladores quedará atraída en esas manzanas.

Hoy, el metro cuadrado de las propiedades cercanas a la cárcel oscila entre u$s 1700 y u$s 1900, según relevamientos del sitio especializado Reporte Inmobiliario. A solo tres cuadras, alrededor del Shopping Devoto y de la plaza Teniente General Pablo Ricchieri, ese valor tiene un piso de u$s 2400 y llega hasta los u$s 2600. El precio de los alquileres también muestra una brecha de cerca del 30%.