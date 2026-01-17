En esta noticia

En este sábado, 17 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4782 - La Pelea

Te puede interesar

Inauguran un transporte que unirá el norte y el sur de la Ciudad en solo una hora

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 17 de enero

 1°4782 11°4653
 0335  12°5127
 3°5255 13°1125 
 8977  14°4989 
 7224  15°3322 
 6°8255  16°0053
 0883  17°1835 
 4589  18°6055 
 2305  19°8999 
 10°1344 20°1472 

Te puede interesar

Adiós al cansancio: la hierba para agregar al mate que te da energía y mejora la atención

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o tensiones en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja luchas emocionales o decisiones difíciles que deben tomarse.

Además, puede representar la necesidad de defenderse o afirmar la propia identidad. La pelea en el sueño puede ser un llamado a enfrentar desafíos y resolver disputas personales.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

Te puede interesar

Construyen una carretera que unirá dos ciudades importantes y será la obra más relevante en décadas