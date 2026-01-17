En esta noticia ¿Qué significa soñar con la pelea?

En este sábado, 17 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4782 - La Pelea

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 17 de enero

1° 4782 11° 4653 2° 0335 12° 5127 3° 5255 13° 1125 4° 8977 14° 4989 5° 7224 15° 3322 6° 8255 16° 0053 7° 0883 17° 1835 8° 4589 18° 6055 9° 2305 19° 8999 10° 1344 20° 1472

¿Qué significa soñar con la pelea?

Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o tensiones en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja luchas emocionales o decisiones difíciles que deben tomarse.

Además, puede representar la necesidad de defenderse o afirmar la propia identidad. La pelea en el sueño puede ser un llamado a enfrentar desafíos y resolver disputas personales.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.