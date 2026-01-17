En esta noticia
En este sábado, 17 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4782 - La Pelea
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 17 de enero
|1°
|4782
|11°
|4653
|2°
|0335
|12°
|5127
|3°
|5255
|13°
|1125
|4°
|8977
|14°
|4989
|5°
|7224
|15°
|3322
|6°
|8255
|16°
|0053
|7°
|0883
|17°
|1835
|8°
|4589
|18°
|6055
|9°
|2305
|19°
|8999
|10°
|1344
|20°
|1472
¿Qué significa soñar con la pelea?
Soñar con La Pelea puede simbolizar conflictos internos o tensiones en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja luchas emocionales o decisiones difíciles que deben tomarse.
Además, puede representar la necesidad de defenderse o afirmar la propia identidad. La pelea en el sueño puede ser un llamado a enfrentar desafíos y resolver disputas personales.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.