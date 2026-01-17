La inflación en España ha generado que las familias enfrenten crecientes dificultades para generar ahorros estables. Por esta razón, buscan alternativas para incrementar su capital o, al menos, evitar su devaluación. En este contexto, las cuentas en moneda extranjera, también denominadas cuentas en divisas, representan una opción viable para muchos ciudadanos.

De este modo, para que los ciudadanos puedan beneficiarse del cambio de divisa en España, es necesario que busquen una entidad financiera que ofrezca la posibilidad de abrir una cuenta en moneda extranjera y transferir el capital deseado para convertirlo en la divisa elegida.

Por ejemplo, al ingresar 400 euros con un tipo de cambio euro/dólar de 1,15 dólares, se obtendrá hasta 1,15 dólares por cada euro depositado. Así, 400 euros se transformarán en 460 dólares.

Según lo expone Javier Mezcua, experto financiero en HelpMyCash, este tipo de cuentas "Funcionan como una cuenta corriente cualquiera, solo que en lugar de almacenar euros, se utilizan para guardar dinero en otra moneda, como por ejemplo dólares, libras, etc.”.

Sin embargo, antes de considerar el ahorro en moneda extranjera con alguna institución bancaria, es aconsejable conocer los beneficios y las desventajas de este tipo de cuentas. En España, existen normativas y sanciones económicas que regulan el uso de divisas extranjeras.

Ventajas de tener una cuenta en moneda extranjera

Este tipo de cuentas pueden ser útiles en diversas situaciones. “Si viajas a Estados Unidos en un año y deseas cambiar euros por dólares, puedes hacer la conversión cuando consideres que será más rentable y guardar los dólares en la cuenta hasta que sea necesario", comenta Mezcua.

A la hora de realizar pagos en otras monedas, se puede ahorrar la comisión por cambio de divisa, ya que no es necesario convertir los euros en dólares constantemente.

Según del uso que se le dará a la cuenta en moneda extranjera será recomendable o no. Suelen ser interesantes para quienes realicen habitualmente pagos e inversiones en otras monedas distintas al euro. Si este no es el caso personal del ciudadano, entonces existen otras formas de rentabilizar el capital ahorrado.

Este tipo de cuentas pueden ser especialmente beneficiosas para los inversores que especulan con el valor de monedas extranjeras. “La ventaja de estas cuentas es que se pueden aprovechar las fluctuaciones del mercado en divisas a tu favor, escogiendo el momento en el que deseas convertir tus euros en otra moneda", explica el experto.

Confirmado: el Gobierno español impondrá retenciones del 19% a todas las cuentas bancarias en dólares (foto: archivo).

Riesgos de las cuentas en divisas extranjeras

Las cuentas en monedas extranjeras también pueden estar sujetas a riesgos relacionados con las fluctuaciones constantes de los diferentes tipos de monedas.

“Si usas euros en tu vida diaria, pero guardas dólares, en el momento en que quieras convertir esos dólares en euros puedes perder dinero si el tipo de cambio es peor que el que había anteriormente", explicó Javier Mezcua.

Por otra parte, se deberá tener en cuenta que los beneficios obtenidos a través de este método deberán tributar, con una retención del 19% que genere la cuenta para los habitantes de España.

A su vez, no suelen permitir domiciliaciones y es habitual que este tipo de cuentas tengan una comisión por su mantenimiento.

Si se va a utilizar una cuenta en divisas extranjeras como cuenta de ahorro, siempre se tendrá la posibilidad de elegir el momento en el que se quiere retirar el dinero.

Este método permite esperar hasta el momento en el que el tipo de cambio sea más favorable, aunque si se necesita el dinero con urgencia, los ahorros pueden estar atados a pérdidas producidas por las fluctuaciones del mercado.

Nuevas retenciones del 19% en cuentas en dólares que generen intereses

La retención del 19% sobre los intereses generados por cuentas en divisas extranjeras en España se fundamenta en la normativa fiscal vigente que regula los rendimientos del capital mobiliario.

Según la Agencia Tributaria, los intereses obtenidos, ya sea en cuentas nacionales o extranjeras, tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) conforme a los siguientes tramos.