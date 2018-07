Con dólar alto y ventas en baja, el valor de los inmuebles comienza a congelarse

La fuerte suba del dólar comienza a impactar no sólo en la compra-venta de propiedades, sino también en los precios, que venían en aumento desde 2014. Si bien por el momento las cotizaciones no bajan en la moneda estadounidense, al menos empiezan a congelarse.

En la ciudad de Buenos Aires, el precio en dólares de los inmuebles avanzó sólo 0,5% en junio y, así, acumula 6,7% de aumento en el primer semestre, frente a igual período de 2017. En junio aparecen así señales de desaceleración, según un informe de ZonaProp. De hecho, es el menor incremento mensual desde abril de 2017. "El precio las propiedades en venta de la ciudad de Buenos Aires sigue aumentando, pero en los últimos dos meses comenzaron a surgir indicios de cambios", destacaron desde ZonaProp.

Mientras en el "corredor norte" (Palermo, Belgrano, Nuñez, Recoleta, entre otros) se verificó un alza mensual de 0,4% en junio, en el "macrocentro" (San Nicolás, Monserrat, San Telmo) fue de apenas 0,2% y en el "eje central" (Caballito, Almagro, Flores), de 0,6%. Pero en el "oeste" (Liniers, Versalles, Villa Luro, Mataderos) los valores se mantuvieron sin cambios (0%) y en el "sur" (Villa Lugano, Soldati, Pompeya), incluso, bajó la cotización un 0,3%.

Según el informe de ZonaProp, en el primer semestre del año el precio medio de las propiedades alcanza los u$s 2.532 por metro cuadrado (m2) y, así, acumula un incremento de 6,7%. Así, con ese valor, un dos ambientes porteño de 50 m2 y balcón de 5 m2 se situó en u$s 133.100; en tanto, un tres ambientes de 70 m2 y balcón de 7 m2 promedió los u$s 186.300, es decir, u$s 2.436 por m2.

En junio también se verificó una fuerte caída en la cantidad de barrios con alza de precios, ya que pasó del 69% de los barrios en mayo a sólo el 48% del total en junio, el valor más bajo desde mayo de 2017. "Hoy hay menos barrios con suba de precio que hace dos meses atrás", explicaron desde ZonaProp.

Pero, como siempre, también hay excepciones. "El barrio de Villa Urquiza se destaca por su incremento de precio sostenido, acumulando un aumento de 35% en dos años. Hoy este barrio tiene un precio medio de u$s 3.014 por m2, mientras que Palermo se ubica en los u$s 3.544 por m2. Así, se acerca a la de los barrios más caros de la ciudad", comentó Federico Barni, director Ejecutivo de Navent.

En un mercado que cotiza en dólares, pero con salarios en pesos y a la baja, comienza a verse un freno también en las transacciones de compra-venta. Los valores venían creciendo desde 2014 pero registraron su mayor suba el año pasado, al ajustarse un 10,8%, de la mano de los créditos hipotecarios UVA. Esa variación se suma a los alzas de 4,9% de 2016 y 5,5% de 2015. Desde 2012, los inmuebles porteños acumulan una suba de 34%, al pasar el m2 de u$s 1890 a u$s 2532. Mientras tanto, en seis años el valor del dólar frente al peso se multiplicó por 6,6 veces, al pasar de $ 4,30 a $ 28,50.

En cuanto a los alquileres, el valor mensual subió 16,7% y acumula un 33% en el último año, por arriba de la inflación. Monserrat, Paternal y Coghlan son los barrios con mayor suba en el último año.

Según el informe, el 80% de los barrios registran alquileres de dos ambientes en entre $ 10.500 y $ 12.500 por mes. Un departamento de 2 ambientes porteño promedia $ 11.462 por mes y, así, acumula un aumento de 16,7% en 2018. En tanto, los 3 ambientes de 70 m2 se alquilan por $ 16.060 al mes. En ese período, las cuotas de créditos UVA aumentaron un 14,4%, por debajo de los alquileres.