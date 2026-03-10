Este lunes, 9 de marzo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 3697 (Mesa). Lanzan el tren bala más veloz del mundo: supera a los japoneses y es el orgullo de un país Hallazgo del siglo | Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado: son de un solo país Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de establecer un espacio para la comunicación y el intercambio de ideas. Este mueble representa la reunión y la colaboración, sugiriendo que el soñador busca conectar con otros o resolver conflictos en su vida. Además, la mesa en los sueños puede reflejar la estabilidad y el equilibrio en las relaciones personales. Si la mesa está bien cuidada, puede indicar armonía, mientras que una mesa desordenada podría señalar problemas o tensiones que necesitan ser abordados. En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, siendo capaz de dividir en múltiples jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas. En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.