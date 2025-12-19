Pasaporte español: los trámites obligatorios que debes cumplir antes de viajar a Reino Unido, EE.UU., Canadá y Australia. Fuente: Archivo.

Las recientes modificaciones en las políticas de entrada y salida de las fronteras transnacionales han generado un nuevo escenario para los ciudadanos españoles, quienes deberán enfrentar desafíos adicionales al viajar a diversos países.

Estas actualizaciones incluyen la implementación de requisitos de visa que anteriormente no eran exigidos para los españoles, lo que representa un cambio significativo en la libertad de movimiento a nivel mundial que estos disfrutaban.

Nuevos requisitos de viaje electrónico para el Reino Unido

El pasaporte español se mantiene entre los más poderosos del mundo. Según el Henley Passport Index 2025, este permite el acceso sin visado a 192 países de un total de 227, ubicándose en el tercer puesto del ranking global junto a Alemania, Francia, Italia, Finlandia y Corea del Sur.Sin embargo, desde abril de 2025, los ciudadanos españoles que deseen viajar al Reino Unido deben cumplir con un nuevo requisito: obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ETA, por sus siglas en inglés) antes de su llegada.

¿Qué es la ETA?

La ETA no es un visado, sino una autorización previa de viaje completamente digital. Se trata de un trámite similar al ESTA de Estados Unidos o al eTA de Canadá, sistemas que ya llevan años en funcionamiento y que muchos viajeros españoles conocen.

Características principales:

Costo: 10 libras esterlinas (aproximadamente 12 euros)

Validez: 2 años o hasta que expire el pasaporte

Solicitud: 100% online, se completa en 10-20 minutos

Procesamiento: Generalmente aprobada en 48-72 horas

Permite: Múltiples entradas al Reino Unido durante su vigencia

Estancias: Hasta 6 meses por visita

¿Quién necesita la ETA?

Todos los viajeros que ingresen al Reino Unido sin visado, incluidos españoles y ciudadanos de la UE, desde el 2 de abril de 2025. Incluso quienes hagan tránsito por aeropuertos británicos y pasen por control de pasaportes necesitan este documento.

Implicaciones prácticas

Si bien este cambio representa un paso administrativo adicional respecto a la libertad de circulación previa al Brexit, el impacto es moderado. La solicitud es sencilla, económica y válida por dos años, lo que permite planificar múltiples viajes sin repetir el trámite.

Para viajes de negocios, residencia o estudios superiores a seis meses, se mantiene la necesidad de solicitar un visado tradicional, como ha sido siempre el caso.

Autorización electrónica de viaje: requisitos que debes conocer

Al planificar viajes internacionales, es importante conocer los requisitos de entrada vigentes en cada destino. Aunque el pasaporte español mantiene su posición privilegiada a nivel mundial, algunos países requieren autorizaciones electrónicas previas al viaje que los viajeros deben tramitar antes de abordar su vuelo.

Estados Unidos: Sistema ESTA

Los ciudadanos españoles que deseen viajar a Estados Unidos por turismo o negocios deben tramitar el Sistema Electrónico para Autorización de Viaje (ESTA), vigente desde 2008. Este permiso tiene un costo de 21 dólares y una validez de dos años, permitiendo múltiples entradas al país durante ese período. La solicitud se realiza completamente en línea y generalmente se aprueba en minutos, aunque se recomienda tramitarla con al menos 72 horas de anticipación.Es importante destacar que existe una excepción: aquellas personas que hayan visitado Cuba desde enero de 2021 ya no pueden utilizar el ESTA y deben solicitar una visa tradicional de turista a través de la embajada estadounidense, un proceso más complejo que requiere entrevista consular.

Canadá: Autorización eTA

Para viajar a Canadá por vía aérea, los españoles necesitan la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), implementada en marzo de 2016. Este permiso cuesta 7 dólares canadienses y tiene una validez de cinco años o hasta que venza el pasaporte utilizado en la solicitud, lo que ocurra primero. Durante ese período, el viajero puede ingresar a Canadá múltiples veces para estancias de hasta seis meses por visita. El trámite es completamente online y la aprobación suele llegar por correo electrónico en pocos minutos.

Es importante aclarar que la eTA solo es necesaria para quienes lleguen a Canadá en avión. Los viajeros que ingresen por tierra o barco no requieren este documento, aunque deben cumplir con el resto de requisitos de entrada al país.

Australia: eVisitor y ETA

Australia ofrece dos opciones de autorización electrónica para ciudadanos españoles. La más común es la eVisitor (subclass 651), que es completamente gratuita y permite permanecer en el país hasta tres meses en un período de un año. La segunda opción es la ETA (subclass 601), que tiene un costo de 20 dólares australianos y ofrece condiciones similares. Ambas se tramitan en línea y generalmente se aprueban en uno o dos días.

Estas autorizaciones están diseñadas para viajes de turismo, negocios o estudios de corta duración. Para estancias más prolongadas o con fines de trabajo, los viajeros deben solicitar visados específicos según su situación particular.

¿Qué son las autorizaciones electrónicas?

Es fundamental entender que estas autorizaciones electrónicas no son visados tradicionales. Se trata de permisos digitales vinculados electrónicamente al pasaporte del viajero que simplifican significativamente el proceso de entrada. A diferencia de los visados convencionales, no requieren entrevistas consulares, se tramitan completamente en línea, se aprueban en cuestión de horas o días, y tienen costos mucho menores.

Una vez aprobadas, estas autorizaciones permiten múltiples entradas al país de destino durante su período de validez. Sin embargo, es importante recordar que están vinculadas al número de pasaporte específico, por lo que si se renueva el pasaporte, será necesario solicitar una nueva autorización.

Recomendaciones prácticas para viajeros

Aunque la mayoría de estas autorizaciones se aprueban rápidamente, se recomienda tramitarlas con al menos una semana de anticipación para evitar contratiempos de último momento. Es conveniente guardar el correo electrónico de confirmación, aunque no es necesario imprimirlo ya que la autorización está vinculada digitalmente al pasaporte.

Antes de cada viaje, conviene verificar los requisitos específicos en el sitio web oficial de la embajada o consulado del país de destino, ya que las regulaciones pueden actualizarse. Asimismo, es importante recordar que estas autorizaciones no garantizan automáticamente la entrada al país; los funcionarios de inmigración en la frontera conservan la autoridad final para permitir o denegar el ingreso.