El cuarto de baño es uno de los ambientes de la casa más propensos a perder su sensación de limpieza y frescura. Dada su naturaleza de espacio reducido y, con ventilación limitada, es habitual que los malos olores se concentren y persistan, sin embargo, existen métodos caseros para revertir esta situación.
Las fuentes de este problema son variadas, abarcando desde sistemas de extracción ineficientes y acumulación de residuos en desagües, hasta fallos en el sellado de la fontanería, estancamiento de humedad, crecimiento de moho o una insuficiente cantidad de agua en el sifón del inodoro.
Mantener un ambiente perfumado constantemente puede parecer una tarea complicada y costosa; pero gracias a productos caseros y naturales se pueden lograr resultados únicos y a un precio más accesible.
Por qué recomiendan mezclar arroz con aceite y para qué sirve
Existe una solución práctica, económica y totalmente natural para combatir la persistencia de los malos aromas en el baño. Este sencillo método permite crear un ambientador casero de larga duración que requiere únicamente de dos elementos básicos y accesibles: arroz y aceites esenciales.
Esta alternativa ecológica no solo neutraliza los olores, sino que además permite personalizar la fragancia del espacio de manera muy sencilla.
Cómo preparar un aromatizador casero y efectivo
Para elaborar este perfume casero, se necesita:
- media taza de arroz
- unas gotas de aceite esencial que puede ser lavanda, limón, rosas, coco o vainilla.
Paso a paso para preparar este perfume casero
- Seleccionar un recipiente, preferiblemente de vidrio, como un frasco de mermelada o conservas reutilizado, ya que este material es neutro y no compromete la integridad de los aceites.
- Llenar el frasco hasta la mitad con el arroz, el cual cumplirá la función crucial de base porosa para absorber y liberar la fragancia lentamente a lo largo del tiempo.
- Añadir entre 10 y 20 gotas del aceite esencial al arroz. La cantidad determinará la intensidad y el periodo de permanencia del aroma.
- Una vez vertido el aceite, se debe cerrar el frasco y agitarlo suavemente para asegurar que el aroma se distribuya homogéneamente sobre los granos.
Cómo utilizar el perfume casero y aromatizar el baño
Para utilizarlo, simplemente se debe colocar el frasco destapado en el baño para que el perfume se disperse naturalmente en el ambiente. Si se busca un olor más sutil, se puede optar por dejarlo semiabierto o cubrir la abertura con un trozo de tela ligera.
Para reactivar el efecto, basta con agitar el contenido ocasionalmente; cuando la fragancia comience a disminuir, solo hay que añadir unas pocas gotas adicionales de aceite esencial. Este método no se limita solo al baño; es posible preparar varios recipientes y distribuirlos estratégicamente en otras zonas de la casa, como la cocina o las habitaciones, asegurando un ambiente fresco en todo el hogar.