La limpieza del inodoro es una de las tareas más tediosas dentro de las rutinas de aseo doméstico y por este motivo cada vez son más quienes optan por alternativas sencillas de incorporar al día a día que puedan facilitar la tarea.

Uno de los trucos más populares consiste en colocar sal gruesa dentro del inodoro antes de irse a dormir. Si se la combina con bicarbonato de sodio y algunas gotitas de aceite esencial, esta preparación puede ayudar con las manchas de sarro y los olores desagradables.

Tirar sal en el inodoro por las noches: para qué sirve

La sal puede ayudar a aflojar los residuos y facilitar la remoción de sarro.

Si la mezcla se deja reposar durante varias horas se posiciona como un método efectivo para eliminar acumulaciones de residuos y neutralizar malos olores que puedan concentrarse en este espacio.

Además, dejarlo por las noches permite aprovechar la mezcla en el momento de menor uso del baño para luego realizar una limpieza profunda por la mañana.

La mezcla puede dejarse reposar toda la noche. Shutterstock

Cómo se usa el truco de la sal dentro del inodoro

Para poder aprovechar los beneficios de esa mezcla es necesario

Combinar 2 cucharadas de sal gruesa con una parte igual de bicarbonato de sodio

Añadir gotas de aceite esencial a gusto, lo ideal es optar por aromas cítricos

Verter la mezcla en el inodoro antes de dormir

Cerrar la tapa con la mezcla adentro

Dejar actuar por la noche para pasar la escobilla a la mañana y luego tirar la cadena

Es importante destacar que este método no reemplaza las rutinas tradicionales, sino que lo aconsejable es utilizarlo una vez por semana a modo de complemento.

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.