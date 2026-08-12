Un restaurante familiar busca voluntarios a través de la plataforma Worldpackers para ofrecer alojamiento y comida a cambio de ayudar en la cocina.

Un restaurante familiar busca voluntarios a través de la plataforma Worldpackers para ofrecer alojamiento y comida a cambio de ayudar en la cocina. La propuesta se ubica en la isla Favignana, perteneciente a la región de Sicilia, Italia.

Se trata de una de la más grandes de las islas Égadas. Cuenta con playas, una reserva natural marina, canteras de piedra, varias opciones para pasar una temporada conectando con la cultura italiana.

Buscan voluntarios para vivir en una isla del mediterráneo italiano: ¿Qué ofrece la propuesta?

La propuesta está publicada como “Verano y cocina tradicional en la Isla de Levanzo”, especial para quienes desean desean sumergirse en la cultura local.

Los anfitriones ofrecen:

Dos días libres a la semana.

Alojamiento en una tienda de campaña de glamping con instalaciones.

Baño privado para el equipo.

Desayuno, almuerzo y cena.

No cuentan con conexión a wifi, por lo que la propuesta es de desintoxicación digital.

el centro habitado de favignana del alto roberto from italy |

¿Qué se solicita a cambio de alojamiento y comida por hasta 12 semanas?

A cambio, los anfitriones solicitan 25 horas semanales de trabajo:

Preparar las comidas para los huéspedes.

Ayudar a preparar, terminar y servir comidas.

No se incluye en la propuesta:

Pasajes de avión.

Seguro de viaje.

Transporte interno.

Visa.

El plazo permitido de estadía es de entre 2 y 12 semanas.

¿Quiénes pueden aplicar a la propuesta?

La propuesta exige un nivel de italiano intermedio o de inglés básico, y aclara que no admite dúos o parejas.

Los anfitriones solicitan a quienes apliquen una actitud positiva y proactiva, altos estándares de limpieza, y respeto.