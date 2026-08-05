Confirmado | Infonavit anulará créditos a todos los pensionados que hayan cumplido esta edad límite.

El Infonavit no cancela los créditos de los pensionados al llegar a una edad determinada .

Sin embargo, el Instituto establece un límite de edad que debe considerarse al solicitar un financiamiento, ya que la suma de la edad del trabajador y el plazo elegido no puede superar los años establecidos para hombres y mujeres.

Cuál es la edad límite para pagar un crédito Infonavit

De acuerdo con la información del Infonavit, el plazo de un crédito Infonavit puede ir de 1 a 30 años . Sin embargo, existe una condición relacionada con la edad del derechohabiente.

Para los hombres , la suma de la edad más el plazo seleccionado para el crédito no debe superar los 70 años .

En el caso de las mujeres, el límite es mayor: la suma de la edad y el plazo del financiamiento puede llegar hasta los 75 años.

Infonavit anulará créditos a todos los pensionados que hayan cumplido esta edad límite.

Esto significa que la edad puede determinar el plazo disponible al momento de solicitar el crédito. No se trata de una cancelación automática del financiamiento al cumplir 70 o 75 años, sino de una condición para establecer el periodo durante el cual debe liquidarse el préstamo.

Cuánto presta Infonavit y cómo se realizan los pagos

En 2026, el monto máximo que puede otorgar el Infonavit es de 2,935,2.35 pesos, aunque la cantidad que puede recibir cada persona depende de factores como su capacidad de pago y salario.

La forma de cubrir el crédito también depende de la situación laboral. Para los trabajadores asalariados, el pago se realiza mediante descuento directo de la nómina.

Quienes no tienen una relación laboral deben realizar los pagos directamente mediante transferencia electrónica vía SPEI, portales bancarios, cajeros automáticos o ventanillas bancarias.

Cada pago contempla una parte destinada a intereses, seguros y cuotas, y otra que se dirige al capital.

El Instituto señala que, si una persona gana un salario mínimo, el pago mensual no superará el 20% de su salario. Para quienes perciben más del mínimo, el descuento suele ser del 30%.