Por qué recomiendan mezclar una parte de bicarbonato de sodio con tres de agua oxigenada para la limpieza del hogar.

La combinación de bicarbonato de sodio con agua oxigenada se ha posicionado como una de las soluciones de limpieza caseras más efectivas y económicas. Esta mezcla aprovecha las propiedades desinfectantes del peróxido de hidrógeno y la capacidad abrasiva del bicarbonato para crear un limpiador versátil que sustituye productos químicos costosos.

Miles de hogares mexicanos han adoptado esta alternativa natural. Su popularidad radica en la sencillez de preparación y la amplia gama de aplicaciones que ofrece para el mantenimiento del hogar.

Beneficios y aplicaciones en el hogar

En la cocina, esta mezcla resulta especialmente útil para desinfectar tablas de cortar, eliminar manchas persistentes en utensilios y remover residuos de grasa en fregaderos. Su acción antibacteriana ayuda a neutralizar olores desagradables mientras deja las superficies completamente limpias.

La preparación casera de bicarbonato de sodio y agua oxigenada se puede aplicar en múltiples superficies. Freepik

Para el baño, la pasta formada por estos ingredientes elimina eficazmente el sarro acumulado en azulejos, juntas de baldosas y sanitarios. También funciona como blanqueador natural para prendas blancas que han perdido su brillo original, devolviéndoles el color sin dañar las fibras textiles.

Cómo preparar y aplicar correctamente la mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada

La preparación es sumamente sencilla y requiere solo dos ingredientes: bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Los pasos son muy sencillos de seguir:

Combinar tres partes de bicarbonato de sodio con una parte de agua oxigenada al 3%, mezclando hasta conseguir una pasta uniforme sin grumos que pueda extenderse fácilmente. Aplicar la pasta sobre la superficie deseada y dejarla actuar entre cinco y diez minutos según el nivel de suciedad. Posteriormente, retirar con agua tibia utilizando un paño limpio o esponja, asegurandose de eliminar todos los residuos para obtener un acabado impecable.

Es fundamental tomar precauciones durante su uso como realizar siempre una prueba en un área pequeña, utilizar guantes protectores, ventilar adecuadamente el espacio y jamás mezclar con otros productos químicos.

Almacenar la preparación en un recipiente cerrado, lejos del alcance de niños y mascotas para garantizar la seguridad familiar.