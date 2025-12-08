A pesar de ser considerado por muchos como una tarea sencilla, el proceso de cocinar carne guarda un detalle particular que, en caso de omitirse, puede ser el antes y el después en un sabor único: la sal.

Este ingrediente tan común y tan básico, es también el que más interrogantes genera cuando se trata de lograr un plato perfecto. Y aunque muchos creen dominar el proceso, lo cierto es que existe un momento clave que no siempre se respeta.

El eje central del debate se enfoca en discernir cuál es el punto exacto en el que la sal entra en escena y la respuesta no es tan evidente como parece. El misterio se alimenta aún más porque no existe una regla única que funcione para todos.

Los chefs y los carniceros coinciden en que salar de forma correcta es un paso decisivo, pero el cómo y el cuándo se ha discutido durante años, incluso hasta el día de hoy. En este contexto, un experto culinario ha decidido reavivar este tema y expresar su parecer en torno a cuál es el momento clave para salar la carne.

Salar la carne y la forma correcta de hacerlo

Según la definición de la Real Academia Española (RAE), salar es simplemente poner sal en un alimento, y en el caso de la carne este paso es determinante para potenciar su sabor y mejorar su textura. Un video recientemente publicado por un carnicero del restaurante “El Abeto” dejó claro que el dilema no está solo en el momento, sino en la técnica.

La ciencia culinaria, en este sentido, lo respalda: la sal interactúa con la carne de maneras distintas según el tiempo de contacto. El especialista explicó que ambas prácticas —antes o durante la cocción— funcionan, pero cada una produce resultados diferentes.

Cuando se aplica con mucha antelación, la carne libera agua en un primer momento, pero luego la reabsorbe, generando un interior más jugoso y un sabor mejor distribuido. Este proceso es clave para quienes buscan un acabado equilibrado y uniforme en sus comidas.

@elabetoelche ¿Antes o después de cocinar? 🔥 La eterna duda sobre cuándo salar la carne tiene más ciencia de lo que parece… En El Abeto, lo importante no es el momento, sino hacerlo bien: conseguir esa costra perfecta y mantener todo el jugo dentro. 🥩 📍 Restaurante El Abeto – cocina tradicional en Elche, donde cada detalle cuenta y cada carne se sala con respeto. ♬ sonido original - El Abeto Elche

¿Cuándo se debe salar la carne y qué recomiendan los expertos?

En esta línea, el carnicero detalló que también es válido salar la carne durante la cocción, siempre después de que se haya formado la costra exterior. Este punto es esencial para evitar que los jugos se escapen y garantizar que la pieza conserve su humedad natural . Al aplicarla en ese momento, la sal ayuda a sellar el sabor sin afectar la jugosidad.

Concluyó que no existe una única respuesta universal, sino un principio fundamental: hacerlo bien. Ya sea antes, durante o con anticipación, la clave está en comprender cómo reacciona la carne y en adaptar la técnica al resultado deseado.