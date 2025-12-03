Las freídoras de aire son los nuevos aliados de muchos en la cocina. Pero ahora se ve amenazado por la llegada de la freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest, un electrodoméstico multifunción que combina lo mejor de una freidora, una parrilla y un deshidratador en un solo dispositivo compacto y de alta potencia.

El dispositivo destaca por su diseño moderno, su tecnología de cocción saludable y su versatilidad.

El nuevo modelo de freidora permite preparar desde papas fritas crujientes hasta carnes asadas, panes tostados o frutas deshidratadas: lo mejor de todo es que se logran grandes resultados sin usar aceite.

¿Cómo es la freidora 9 en 1 y para qué sirve?

La freidora multifunción de aire calentado 9 en 1 es un equipo de alto rendimiento con 1800 W de fuerza y un volumen interno de 12 litros, concebido para preparar comidas sin lípidos extra. Posibilita freír, cocer, dorar, cubrir con queso, caramelizar, volver a calentar, elaborar al vapor y secar víveres, todo gestionado desde una pantalla sensible al tacto manejable con 10 ajustes preestablecidos.

Igualmente, contiene un amplio cristal panorámico XL que optimiza la supervisión de la preparación sin la exigencia de destapar el utensilio. Su sistema de ventilación caliente reparte la temperatura de forma homogénea, asegurando una consistencia crocante por la parte exterior y suave por el interior, excelente para platos hechos en casa con un resultado magistral.

Esta nueva freidora de aire prepara comidas de 9 maneras distintas. (Fuente: Lidl).

¿Cuáles son las características del producto?

Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran:

Potencia: 1800 W

1800 W Capacidad interior: 12 litros

12 litros Temperatura ajustable: de 40 °C a 200 °C

de 40 °C a 200 °C Temporizador: de 1 a 60 minutos / deshidratador de 1 a 24 horas

de 1 a 60 minutos / deshidratador de 1 a 24 horas Pantalla táctil con 10 programas preestablecidos

con 10 programas preestablecidos Ventana panorámica XL para controlar la cocción

para controlar la cocción Modos de cocción: freír, asar, hornear, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor y deshidratar

freír, asar, hornear, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor y deshidratar Accesorios aptos para lavavajillas

Medidas: aprox. 32,5 x 35,4 x 38,5 cm

aprox. 32,5 x 35,4 x 38,5 cm Longitud del cable: 100 cm

Accesorios incluidos:

3 bandejas para hornear y deshidratar (rejillas)

1 bandeja continua

1 rotisserie para pollo

1 cesta giratoria redonda

1 set de kebab (para 8 pinchos)

1 asa de extracción

Incluye libro con 20 recetas exclusivas

Gracias a esta amplia variedad de funciones, el aparato sustituye varios electrodomésticos y ayuda a optimizar el espacio en la cocina.