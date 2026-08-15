Este método, sencillo y económico, comenzó a ganar terreno por una serie de motivos prácticos y energéticos. Cómo aplicarlo.

El vinagre blanco es uno de los productos caseros más utilizados para realizar tareas de limpieza y mantener el hogar en buenas condiciones sin gastar de más en productos específicos.

Aunque su uso suele estar asociado a la cocina y el baño, existe un truco menos conocido que consiste en rociarlo en la entrada de la vivienda. Esta práctica sencilla y económica comenzó a ganar popularidad entre quienes buscan alternativas prácticas para el hogar.

¿Para qué sirve aplicar vinagre en la entrada?

Un punto clave es su capacidad para actuar como barrera repelente. El aroma intenso del vinagre funciona como un inhibidor natural para varias plagas domésticas.

Hormigas, arañas e incluso cucarachas suelen evitar zonas donde detectan ese olor , lo que lo convierte en una alternativa práctica y libre de químicos para el acceso principal.

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Además, quienes creen en prácticas de armonización del hogar lo utilizan como un “limpiador energético”.

Según esta visión, unas pulverizaciones en el marco de la puerta ayudan a disipar vibraciones pesadas y renovar el ambiente.

Cómo aplicarlo correctamente

Para aprovechar al máximo sus efectos, basta con colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. Se puede rociar:

En el marco de la puerta

En el suelo de la entrada

En pequeñas grietas o fisuras por donde suelen pasar insectos

En zócalos o esquinas expuestas al exterior

Lo ideal es repetir el procedimiento una o dos veces por semana para mantener el efecto.