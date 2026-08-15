Cuál es la diferencia entre el vinagre blanco y el vinagre de limpieza y para qué sirve cada uno

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El vinagre es uno de los productos más utilizados en la cocina y la limpieza doméstica, pero no todos los tipos sirven para lo mismo. El vinagre blanco y el vinagre de limpieza suelen parecer idénticos a simple vista, aunque existen diferencias importantes en su elaboración y en los usos recomendados para cada uno.

Mientras que el primero puede emplearse en la preparación de alimentos y algunas tareas del hogar, el segundo está diseñado específicamente para desinfectar y eliminar la suciedad en distintas superficies.

¿Cuál es la diferencia entre el vinagre blanco y el vinagre de limpieza?

El vinagre blanco se obtiene principalmente a partir de la fermentación de alcoholes procedentes de cereales o azúcar. Gracias a su menor concentración de ácido acético, puede utilizarse tanto en la cocina como en algunas tareas domésticas.

Por otro lado, el vinagre de limpieza, también conocido como vinagre destilado o industrial, se produce mediante un proceso de destilación del alcohol y suele contener una concentración más elevada de ácido acético, lo que potencia su capacidad para eliminar grasa, sarro y manchas difíciles.

Además, el vinagre de limpieza no está pensado para el consumo humano, ya que su formulación está orientada exclusivamente al mantenimiento del hogar.

¿Para qué sirve el vinagre blanco?

El vinagre blanco tiene múltiples usos en la cocina y en el hogar. Entre los más habituales se encuentran:

Aderezar ensaladas y preparar conservas.

Eliminar olores de algunos alimentos.

Limpiar electrodomésticos y superficies.

Desinfectar frutas y verduras.

Quitar restos de cal y manchas leves.

Cuál es la diferencia entre el vinagre blanco y el vinagre de limpieza y para qué sirve cada uno Fuente: El Cronista.

¿Para qué sirve el vinagre de limpieza?

El vinagre de limpieza está especialmente diseñado para tareas domésticas más exigentes. Algunos de sus usos más comunes son:

Desengrasar hornos y cocinas.

Eliminar el sarro del baño.

Limpiar pisos y azulejos.

Desinfectar superficies.

Neutralizar malos olores.

Antes de utilizar cualquiera de los dos productos, es importante leer las indicaciones del fabricante y evitar mezclarlos con otros químicos, como la lavandina, ya que la combinación puede resultar peligrosa.