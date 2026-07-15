El dólar cotiza a 17.42 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 15 de julio de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.43 pesos y un mínimo de 17.4 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -0,90% y en el último año acumula -7,31%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar alternó alzas y bajas sin días estables; empezó con dos avances, siguieron altibajos y cerró con dos descensos, dejando un saldo global casi neutro.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 5.73%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.56%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados, reflejando un aumento en su valor. Esto se determina porque el dato de 2 es mayor que -1, lo que indica que los últimos días han tenido un desempeño favorable.

Además, el análisis sugiere que esta tendencia al alza podría estar influenciada por factores económicos locales que fomentan la confianza en la moneda.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.