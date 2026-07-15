El euro presenta una cotización de 19.9 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 15 de julio de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.17%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.93 pesos y un mínimo de 19.88 pesos.

La cotización del euro cayó -0.80% en la última semana y -8.29% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días la cotización del euro mostró un sesgo bajista: predominaron las caídas sobre las subidas, con un breve repunte a mitad del período y un cierre débil tras dos jornadas consecutivas a la baja.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.78%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.57%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de los últimos dos días consecutivos se ha incrementado. Esto indica que el Euro ha ganado valor frente a otras monedas, lo que es un signo alentador para los mercados.

Además, el hecho de que la tendencia se mantenga al alza sugiere una posible continuación de esta recuperación en el corto plazo. Sin embargo, es importante seguir monitoreando los factores que pueden influir en estos cambios.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos o casas de cambio autorizadas por la CNBV; evita a cambistas informales. Compara el tipo de cambio y las comisiones en varias opciones, confirma por escrito el monto neto a recibir, lleva identificación oficial, solicita y guarda el recibo y cuenta el efectivo en ventanilla sin perder de vista tus billetes.

para finalizar, cuida tu seguridad personal: realiza el cambio en horarios y zonas concurridas, evita mostrar grandes sumas y distribuye el dinero. Si usas cajeros, hazlo dentro de sucursales, revisa que no haya dispositivos extraños, rechaza la conversión dinámica (DCC) para que tu banco aplique el tipo de cambio, notifica tu viaje a tu banco y monitorea tus movimientos.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.