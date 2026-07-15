La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 15 de julio de 2026 en México es de 12.4 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0,13%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.41 pesos y un mínimo de 12.38 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense retrocedió -0.03% y en el último año acumuló una caída de -6.08%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense encadenó tres caídas, dos alzas, tres caídas y dos alzas, con elevada volatilidad y un saldo acumulado ligeramente negativo.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.66%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.30%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, habiendo subido en comparación con los dos días anteriores. Este incremento en el valor indica una recuperación en el desempeño de la moneda en el mercado.

La tendencia positiva sugiere una creciente confianza en la economía canadiense, impulsada por factores como un aumento en las exportaciones y un mercado laboral más sólido.

Este comportamiento podría atraer a inversionistas, reforzando aún más la estabilidad del Dólar canadiense en el corto plazo.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos o casas de cambio autorizadas por la CNBV; evita a cambistas informales. Compara el tipo de cambio y las comisiones en varias opciones, confirma por escrito el monto neto a recibir, lleva identificación oficial, solicita y guarda el recibo y cuenta el efectivo en ventanilla sin perder de vista tus billetes.

para finalizar, cuida tu seguridad personal: realiza el cambio en horarios y zonas concurridas, evita mostrar grandes sumas y distribuye el dinero. Si usas cajeros, hazlo dentro de sucursales, revisa que no haya dispositivos extraños, rechaza la conversión dinámica (DCC) para que tu banco aplique el tipo de cambio, notifica tu viaje a tu banco y monitorea tus movimientos.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.