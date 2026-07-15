Mezclar cáscaras de naranja, clavo de olor y canela para qué sirve y cómo perfumar la casa de forma natural.

Mantener el hogar con un aroma agradable y acogedor es una prioridad para muchas personas.

Sin embargo, el uso frecuente de desodorantes de ambientes comerciales con compuestos sintéticos ha llevado a buscar alternativas más ecológicas.

Una de las opciones más populares y efectivas consiste en combinar tres ingredientes simples que solemos tener en la cocina: cáscaras de naranja, clavo de olor y canela.

Beneficios de aromatizar con ingredientes naturales

Esta combinación no solo destaca por su agradable fragancia, sino también por las propiedades de sus componentes. La naranja aporta un aroma cítrico y fresco que ayuda a neutralizar los malos olores del ambiente de forma inmediata.

La canela tiene aceites esenciales ricos en compuestos orgánicos.

Por su parte, la canela y el clavo de olor contienen aceites esenciales ricos en compuestos orgánicos como el eugenol, conocidos por sus propiedades purificantes en el aire y por brindar una profunda sensación de calidez y relajación. Al unirse, estos elementos crean una atmósfera reconfortante ideal para cualquier espacio común sin necesidad de recurrir a aerosoles químicos.

Cómo preparar este aromatizante casero paso a paso

Elaborar este perfume natural en casa es sumamente sencillo, rápido y económico. Solo necesitas las cáscaras de dos naranjas, dos ramas de canela, un puñado de clavos de olor y agua.

Hervir los ingredientes: coloca un litro de agua en una olla pequeña. Agrega las cáscaras de naranja, las ramas de canela y los clavos de olor. Lleva la mezcla a ebullición. Bajar el fuego: una vez que hierva, reduce el fuego al mínimo para que el vapor perfumado comience a esparcirse de manera constante por toda la casa. Deja evaporar lentamente durante unos 15 a 20 minutos. Envasar (opcional): si prefieres un aromatizante en spray para usar a diario, deja enfriar la infusión, fíltrala para retirar los residuos sólidos y viértela en un atomizador limpio.

Esta técnica libre de químicos añadidos es una forma segura y sostenible de transformar el ambiente de tu hogar con una fragancia otoñal y reconfortante que dura por horas.