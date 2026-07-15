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Mantener el hogar con un aroma agradable y acogedor es una prioridad para muchas personas.

Sin embargo, el uso frecuente de desodorantes de ambientes comerciales con compuestos sintéticos ha llevado a buscar alternativas más ecológicas.

Una de las opciones más populares y efectivas consiste en combinar tres ingredientes simples que solemos tener en la cocina: cáscaras de naranja, clavo de olor y canela.

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Beneficios de aromatizar con ingredientes naturales

Esta combinación no solo destaca por su agradable fragancia, sino también por las propiedades de sus componentes. La naranja aporta un aroma cítrico y fresco que ayuda a neutralizar los malos olores del ambiente de forma inmediata.

La canela tiene aceites esenciales ricos en compuestos orgánicos.
La canela tiene aceites esenciales ricos en compuestos orgánicos.

Por su parte, la canela y el clavo de olor contienen aceites esenciales ricos en compuestos orgánicos como el eugenol, conocidos por sus propiedades purificantes en el aire y por brindar una profunda sensación de calidez y relajación. Al unirse, estos elementos crean una atmósfera reconfortante ideal para cualquier espacio común sin necesidad de recurrir a aerosoles químicos.

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Cómo preparar este aromatizante casero paso a paso

Elaborar este perfume natural en casa es sumamente sencillo, rápido y económico. Solo necesitas las cáscaras de dos naranjas, dos ramas de canela, un puñado de clavos de olor y agua.

  1. Hervir los ingredientes: coloca un litro de agua en una olla pequeña. Agrega las cáscaras de naranja, las ramas de canela y los clavos de olor. Lleva la mezcla a ebullición.
  2. Bajar el fuego: una vez que hierva, reduce el fuego al mínimo para que el vapor perfumado comience a esparcirse de manera constante por toda la casa. Deja evaporar lentamente durante unos 15 a 20 minutos.
  3. Envasar (opcional): si prefieres un aromatizante en spray para usar a diario, deja enfriar la infusión, fíltrala para retirar los residuos sólidos y viértela en un atomizador limpio.

Esta técnica libre de químicos añadidos es una forma segura y sostenible de transformar el ambiente de tu hogar con una fragancia otoñal y reconfortante que dura por horas.