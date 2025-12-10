A pocos días del comienzo de un nuevo año, son muchos quienes buscan rituales para manifestar la llegada de dinero, abundancia y buena suerte en el nuevo ciclo que comienza.

En ese sentido, el laurel es considerado un gran aliado dentro del mundo espiritual para atraer prosperidad y repeler las energías negativas que pueden obstruir el crecimiento financiero.

Cómo usar hojas de laurel para manifestar dinero, abundancia y buena suerte antes de Año Nuevo

La creencia popular indica que el lugar donde esta poderosa planta aromática es colocada puede influir directamente en su poder para manifestar buenas energías y actuar como neutralizador de malas vibras.

Entre las costumbres más habituales se encuentra la de colocar hojas secas en la billetera para pedir bonanza económica.

Por otra parte, quemar algunas hojas es otra alternativa para quienes buscan realizar una limpieza energética poderosa de su hogar, pues esto permite esparcir el humo por el lugar y utilizarlo a modo de purificante natural.

El laurel es un gran aliado para purificar el ambiente dentro del mundo espiritual. Fuente: archivo.

Otros lugares para colocar el laurel y atraer prosperidad

La puerta de entrada del hogar es uno de los lugares más poderosos para el universo espiritual y colocar aquí hojas de laurel es ideal para manifestar el ingreso de buenas energías.

Para ello pueden ubicarse saquitos de tela con hojas de laurel a los laterales de la entrada y esparcirlos de la misma forma en los ambientes más utilizados del hogar.

Por otra parte, las ventanas también se consideran grandes puntos energéticos, por lo que colocar hojas en este sitio es otra opción para quienes deseen comenzar 2026 manifestando prosperidad.