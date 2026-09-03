Oficial | Estados Unidos prohíbe la salida del país y detiene a mexicanos que cometan esta infracción aunque presenten un pasaporte vigente

Las normas de seguridad aeronáutica dentro de los aeropuertos de Estados Unidos son sumamente estrictas y no admiten excepciones ni malentendidos para ningún viajero internacional. Miles de turistas y ciudadanos mexicanos viajan diariamente por las terminales aéreas estadounidenses confiando en que contar con una visa autorizada y un pasaporte vigente es suficiente para garantizar su libre tránsito de regreso a su país de origen.

Sin embargo, incurrir en una grave infracción verbal o cometer una imprudencia durante los filtros de seguridad puede desencadenar la cancelación de su salida, una detención inmediata por parte de autoridades federales y severas sanciones penales.

Oficial | Estados Unidos prohíbe la salida del país y detiene a mexicanos que cometan esta infracción aunque presenten un pasaporte vigente EFE

¿Por qué las autoridades de Estados Unidos pueden impedir la salida a un viajero con pasaporte vigente?

Contar con un pasaporte oficial e itinerario confirmado no concede inmunidad ante las leyes de aviación civil de los Estados Unidos. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establecen que cualquier persona que emita comentarios, chistes o falsas alertas sobre la presencia de explosivos, armas o amenazas dentro de las instalaciones aeroportuarias será interceptada de inmediato.

Así lo indica la ley 49 U.S. Code § 46507, que sanciona a quien transmita maliciosamente o con imprudencia temeraria información falsa sobre supuestos ataques o explosivos en aviones o terminales, con penas de prisión de hasta 5 años.

La legislación estadounidense no distingue si la declaración se hizo a modo de broma o sarcasmo. Cualquier mención de palabras restringidas como “bomba”, “dinamita”, “detonador” o “arma de fuego” activa protocolos de emergencia automáticos que detienen el flujo del aeropuerto y cancelan el abordaje del pasajero involucrado.

Asimismo, la ley 18 U.S. Code § 1038 tipifica las falsas amenazas (hoaxes) que involucran explosivos o armas de destrucción masiva. Además de cárcel, exige al infractor pagar los costos de respuesta de las fuerzas de seguridad y la evacuación.

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¿Cuáles son las sanciones directas para los mexicanos y otros ciudadanos extranjeros?

Si un pasajero mexicano o de otra nacionalidad realiza este tipo de afirmaciones en un aeropuerto de EE. UU., las consecuencias van mucho más allá de perder un vuelo comercial:

Detención y proceso judicial : el individuo no es simplemente deportado de inmediato; se le retiene bajo custodia policial para iniciar una investigación penal federal.

Multas económicas severas : de acuerdo con la tabla de sanciones de la TSA, las multas civiles por interferencia y falsas amenazas pueden superar los $10,000 USD.

Cancelación de visado e inadmisibilidad: según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de EE. UU., la comisión de estos delitos provoca la revocación inmediata de la visa de turista o permiso ESTA y genera un registro de inadmisibilidad permanente al país.

¿Cómo evitar contratiempos con la TSA al viajar por EE. UU.?

Para evitar cualquier malentendido o sanción penal al transitar por las terminales aéreas estadounidenses, se recomienda a los viajeros: