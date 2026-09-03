Oficial | Estados Unidos prohíbe la salida del país y detiene a mexicanos que cometan esta infracción aunque presenten un pasaporte vigente

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Las normas de seguridad aeronáutica dentro de los aeropuertos de Estados Unidos son sumamente estrictas y no admiten excepciones ni malentendidos para ningún viajero internacional. Miles de turistas y ciudadanos mexicanos viajan diariamente por las terminales aéreas estadounidenses confiando en que contar con una visa autorizada y un pasaporte vigente es suficiente para garantizar su libre tránsito de regreso a su país de origen.
Sin embargo, incurrir en una grave infracción verbal o cometer una imprudencia durante los filtros de seguridad puede desencadenar la cancelación de su salida, una detención inmediata por parte de autoridades federales y severas sanciones penales.
¿Por qué las autoridades de Estados Unidos pueden impedir la salida a un viajero con pasaporte vigente?
Contar con un pasaporte oficial e itinerario confirmado no concede inmunidad ante las leyes de aviación civil de los Estados Unidos. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establecen que cualquier persona que emita comentarios, chistes o falsas alertas sobre la presencia de explosivos, armas o amenazas dentro de las instalaciones aeroportuarias será interceptada de inmediato.
Así lo indica la ley 49 U.S. Code § 46507, que sanciona a quien transmita maliciosamente o con imprudencia temeraria información falsa sobre supuestos ataques o explosivos en aviones o terminales, con penas de prisión de hasta 5 años.
La legislación estadounidense no distingue si la declaración se hizo a modo de broma o sarcasmo. Cualquier mención de palabras restringidas como “bomba”, “dinamita”, “detonador” o “arma de fuego” activa protocolos de emergencia automáticos que detienen el flujo del aeropuerto y cancelan el abordaje del pasajero involucrado.
Asimismo, la ley 18 U.S. Code § 1038 tipifica las falsas amenazas (hoaxes) que involucran explosivos o armas de destrucción masiva. Además de cárcel, exige al infractor pagar los costos de respuesta de las fuerzas de seguridad y la evacuación.
¿Cuáles son las sanciones directas para los mexicanos y otros ciudadanos extranjeros?
Si un pasajero mexicano o de otra nacionalidad realiza este tipo de afirmaciones en un aeropuerto de EE. UU., las consecuencias van mucho más allá de perder un vuelo comercial:
- Detención y proceso judicial: el individuo no es simplemente deportado de inmediato; se le retiene bajo custodia policial para iniciar una investigación penal federal.
- Multas económicas severas: de acuerdo con la tabla de sanciones de la TSA, las multas civiles por interferencia y falsas amenazas pueden superar los $10,000 USD.
- Cancelación de visado e inadmisibilidad: según la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de EE. UU., la comisión de estos delitos provoca la revocación inmediata de la visa de turista o permiso ESTA y genera un registro de inadmisibilidad permanente al país.
¿Cómo evitar contratiempos con la TSA al viajar por EE. UU.?
Para evitar cualquier malentendido o sanción penal al transitar por las terminales aéreas estadounidenses, se recomienda a los viajeros:
- Evitar bromas o comentarios sarcásticos: no mencione nunca términos relacionados con artefactos explosivos, armas o sustancias peligrosas al hablar con el personal de seguridad o con otros pasajeros.
- Cooperar plenamente en los puntos de control: siga las indicaciones de la TSA respecto a la revisión de maletas de mano y aparatos electrónicos.
- Mantener la calma frente a retrasos: el cansancio o las largas filas no deben dar lugar a discusiones verbales que el personal de seguridad pueda interpretar como una amenaza a la aviación.