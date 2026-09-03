Las mamparas suelen perder transparencia por la acumulación de sarro, residuos de productos de higiene y marcas de agua. Una fórmula doméstica elaborada con bicarbonato, detergente y pasta dental puede ayudar a desprender parte de esa suciedad.

La mezcla combina la acción limpiadora del detergente con el efecto abrasivo suave de los otros ingredientes. Debe aplicarse con cuidado y probarse primero en una zona pequeña para evitar rayones o daños en superficies delicadas.

Por qué se utiliza bicarbonato, detergente y pasta dental para limpiar la mampara

La fórmula busca combinar tres acciones de limpieza diferentes para desprender restos adheridos al vidrio. Antes de extenderla sobre toda la superficie, conviene probarla en un sector poco visible.

Bicarbonato de sodio: su su textura ligeramente abrasiva puede ayudar a aflojar depósitos y suciedad acumulada.

Detergente líquido: sus agentes limpiadores permiten remover grasa, jabón y otros residuos. sus agentes limpiadores permiten remover grasa, jabón y otros residuos.

Pasta dental: contiene componentes pulidores que pueden actuar sobre algunas marcas persistentes, aunque debe utilizarse sin frotar con fuerza para evitar rayones.

Esta mezcla permite dejar las mamparas relucientes.

Cómo preparar en casa esta mezcla de bicarbonato, detergente y pasta dental

Para elaborar este limpiador casero es necesario colocar en un recipiente una pequeña cantidad de bicarbonato, luego detergente líquido y finalmente una pizca de pasta dental.

Los tres ingredientes deben mezclarse hasta conseguir una pasta homogénea que se extienda sobre el vidrio.

Las proporciones dependerán del tamaño de la mampara que se desee limpiar.

Cómo se aplica este truco casero con bicarbonato, detergente y pasta dental

Para llevar a cabo este truco es necesario

Aplicar pequeñas cantidades de la mezcla donde haya jabón acumulado o suciedad

Distribuir la preparación utilizando una esponja o paño suave

Retirar la mezcla con abundante agua y eliminar los restos con un trapo

Secar bien la mampara para evitar nuevas marcas de agua

El consejo es siempre asear en lugares ventilados, utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.