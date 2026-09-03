El acumulado del premio gordo de la Lotería Nacional era de 21 millones de pesos y este martes el milagro se dio y un ciudadano se quedó con el premio del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, uno de los más deseados por millones de mexicanos.
Cabe resaltar que este billete de la lotería estaba inspirado y dedicado al Día Nacional del Cacao y el Chocolate, perfecto para darle un golpe de suerte al ganador ¿habrán influenciado los dioses aztecas como Quetzalcóatl o el dios maya Ek Chuah, a quienes las antiguas civilizaciones le rendían tributo por las cosechas de cacao?
Vamos con lo números ganadores del Sorteo Mayor 4026 de la Lotería Nacional
En total fueron 13 premios entregados el pasado 1 de septiembre, desde 21 millones como premio gordo del sorteo hasta lo mínimo que es el reintegro del dinero solo por haber acertado en dos números.
El número ganador que entregó los 21 millones de pesos que hizo millonario a un mexicano fue el 29548, seguido por el 54908 que entregó al ganador 2 millones 550 mil pesos.
Otros números ganadores:
- Premio de 900 mil pesos: 44172
- Premio de 240 mil pesos: 05308
- Premio de 240 mil pesos: 39922
- Premio de 240 mil pesos: 24389
- Premio de 240 mil pesos: 13710
- Premio de 120 mil pesos: 11226
- Premio de 120 mil pesos: 18193
- Premio de 120 mil pesos: 46172
- Premio de 120 mil pesos: 26360
- Premio de 120 mil pesos: 21773
- Números que dieron los reintegros: 8 y 2.
La probabilidad de ganar la lotería es casi nula, se cree que frecuentemente 1 entre decenas o cientos de millones, suelen ganar el premio mayor, con lo cual, es casi un milagro lo ocurrido en pasado 1 de septiembre en el país con el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional.
En esta oportunidad el número ganador fue 29548, pero de seguro cada persona tiene sus propios números favoritos para jugar y apostar a ser próximo millonario.