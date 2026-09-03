En esta noticia Vamos con lo números ganadores del Sorteo Mayor 4026 de la Lotería Nacional

El acumulado del premio gordo de la Lotería Nacional era de 21 millones de pesos y este martes el milagro se dio y un ciudadano se quedó con el premio del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, uno de los más deseados por millones de mexicanos.

Cabe resaltar que este billete de la lotería estaba inspirado y dedicado al Día Nacional del Cacao y el Chocolate, perfecto para darle un golpe de suerte al ganador ¿habrán influenciado los dioses aztecas como Quetzalcóatl o el dios maya Ek Chuah, a quienes las antiguas civilizaciones le rendían tributo por las cosechas de cacao?

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Vamos con lo números ganadores del Sorteo Mayor 4026 de la Lotería Nacional

En total fueron 13 premios entregados el pasado 1 de septiembre, desde 21 millones como premio gordo del sorteo hasta lo mínimo que es el reintegro del dinero solo por haber acertado en dos números.

El número ganador que entregó los 21 millones de pesos que hizo millonario a un mexicano fue el 29548, seguido por el 54908 que entregó al ganador 2 millones 550 mil pesos.

Entrega de 21 millones de pesos Gobierno de México

Otros números ganadores:

Premio de 900 mil pesos: 44172

Premio de 240 mil pesos: 05308

Premio de 240 mil pesos: 39922

Premio de 240 mil pesos: 24389

Premio de 240 mil pesos: 13710

Premio de 120 mil pesos: 11226

Premio de 120 mil pesos: 18193

Premio de 120 mil pesos: 46172

Premio de 120 mil pesos: 26360

Premio de 120 mil pesos: 21773

Números que dieron los reintegros: 8 y 2.

La probabilidad de ganar la lotería es casi nula, se cree que frecuentemente 1 entre decenas o cientos de millones, suelen ganar el premio mayor, con lo cual, es casi un milagro lo ocurrido en pasado 1 de septiembre en el país con el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional.

En esta oportunidad el número ganador fue 29548, pero de seguro cada persona tiene sus propios números favoritos para jugar y apostar a ser próximo millonario.