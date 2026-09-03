Oficial | Desde septiembre, los beneficiarios de la Pensión por Discapacidad pasan a cobrar el doble si cumplen este requisito

A partir de este martes 1 de septiembre, la Secretaría de Bienestar comenzó a dispersar el quinto pago del año para los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad y Pensión Mujeres Bienestar.

Sin embargo, el depósito tendrá una pausa durante septiembre debido a un día inhábil para el sistema bancario. De acuerdo con el calendario oficial, el miércoles 16 de septiembre no se realizarán depósitos, debido a la celebración del Día de la Independencia de México.

Confirmado | En septiembre, Bienestar continuará la suspensión de la pensión: será temporal y afectará a estos adultos Gobierno de México

La suspensión responde a que, de acuerdo con el calendario de días inhábiles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 16 de septiembre no se llevan a cabo operaciones bancarias en el país. Esta disposición también aplica al Banco del Bienestar, institución encargada de entregar el dinero de estos programas sociales.

Los depósitos se reanudarán el jueves 17 de septiembre y continuarán conforme al calendario establecido para los millones de beneficiarios.

Calendario de pagos de septiembre 2026

La distribución del quinto pago del año del apoyo económico para adultos mayores se realizará de acuerdo con la primera letra del apellido:

A: martes 1

B: miércoles 2

C: jueves 3 y viernes 4

D, E, F: lunes 7

G: martes 8 y miércoles 9

H, I, J, K: jueves 10

L: viernes 11

M: lunes 14 y martes 15

N, Ñ, O: jueves 17

P, Q: viernes 18

R: lunes 21 y martes 22

S: miércoles 23

T, U, V: jueves 24

W, X, Y, Z: viernes 25

¿Cuánto cobran los pensionados en septiembre de 2026?

Los montos correspondientes a este bimestre son: