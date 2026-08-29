Ecocasas con botellas de vidrio y de plástico.

Construir una vivienda con miles de botellas de plástico puede parecer una idea extraña, pero el concepto detrás de estas construcciones es sencillo: convertir un residuo difícil de degradar en un elemento que pueda aprovecharse para levantar muros. Las botellas de plástico se rellenan con arena u otros materiales secos hasta alcanzar una alta compactación y después se colocan como si fueran ladrillos.

La técnica de hacer casas con botellas recicladas se conoce popularmente como ecoladrillo y puede utilizarse en determinados proyectos para construir muros, viviendas u otras estructuras. La cantidad de botellas necesarias puede ser considerable: algunas iniciativas han empleado alrededor de 8,000 botellas o más, evitando que estos envases terminen acumulados como residuos.

Uso reciclado de botellas de plástico Redes sociales

Construir con botellas de plástico en lugar de ladrillo: la tendencia de las ecocasas

El principal atractivo de los ecoladrillos es que permiten reutilizar botellas de plástico y disminuir la cantidad de materiales convencionales necesarios en determinadas partes de una construcción. Al estar rellenas y compactadas, las botellas adquieren rigidez y pueden utilizarse como piezas para formar muros.

Las ventajas más destacadas son:

Reutilización de residuos: aprovecha botellas que normalmente terminarían como basura.

Menor consumo de materiales: puede reducir la cantidad de ladrillos utilizados en algunos muros.

Aprovechamiento de materiales locales: la arena utilizada como relleno puede ser accesible según la zona.

Aislamiento: el sistema puede contribuir al comportamiento térmico del muro, dependiendo de su diseño.

Versatilidad: las botellas pueden organizarse en diferentes patrones y tamaños.

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Sin embargo, esto no significa que una casa de botellas sea automáticamente mejor o más resistente que una construcción tradicional. La seguridad depende del diseño, los materiales utilizados, la cimentación, los elementos estructurales y la supervisión de profesionales. Las botellas funcionan principalmente como material de relleno de ciertos muros; columnas, cimentación, instalaciones y otros elementos pueden mantenerse mediante sistemas convencionales.

Botellas de plástico o vidrio: ¿cuál conviene más?

También es posible aprovechar botellas de vidrio, aunque su utilización presenta diferencias importantes. Mientras el plástico es ligero, flexible y menos susceptible de romperse durante la manipulación, el vidrio es más pesado y frágil, por lo que requiere mayores precauciones durante la construcción.

El vidrio, no obstante, puede ofrecer un atractivo visual particular. Las botellas transparentes de gaseosas, las verdes y las oscuras utilizadas para vino pueden combinarse para crear muros decorativos por los que atraviese parcialmente la luz. Incluso pueden ordenarse por colores para formar patrones y darle una apariencia distintiva a la vivienda.

Un hombre juntó 6 millones de botellas de vidrio para levantar su casa. 30 años después convirtió su hogar en una fortaleza de más de 10 metros Imagen ilustrativa de ChatGPT

Plástico: es ligero, resistente y fácil de conseguir Debe compactarse correctamente y protegerse de la exposición directa

Vidrio: es estético y permite aprovechar el paso de la luz Es pesado y puede romperse durante su manipulación

Botellas de plástico para hacer casas.

En ambos casos, la construcción debe realizarse con un sistema adecuado de unión y recubrimiento, como mezclas de mortero o materiales compatibles, además de respetar las normas de construcción locales. Por eso, la verdadera ventaja de los ecoladrillos no está en sustituir indiscriminadamente al ladrillo y el cemento, sino en aprovechar residuos para reducir el consumo de materiales nuevos cuando el sistema constructivo lo permite.