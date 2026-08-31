El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha notificado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.1 ocasionado en Oaxaca a las 11.02 horas este lunes, 31 de agosto de 2026.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 27 km al este de Unión Hidalgo, con una profundidad de 99.5 kilómetros, latitud de 16.413° y una longitud de -94.588°.

Terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter en oaxaca (foto: Pixabay).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma durante un sismo: agacharse, cubrirse y agarrarse bajo un mueble resistente; alejarse de ventanas y no usar elevadores. En la vía pública, evitar postes y fachadas y ubicarse en un espacio abierto.

Tras el movimiento, se sugiere evacuar con orden por escaleras cuando sea seguro, prever réplicas y no volver a las edificaciones hasta indicación oficial. Revisar posibles fugas de gas, usar mensajes de texto para comunicarse y seguir reportes de fuentes oficiales.